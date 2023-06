– Francia tanárok és diákok vannak most velünk, akik partnereink a programban. Korábban mi is ellátogattunk hozzájuk. Jelenleg olyan projekten dolgozunk, amelyben arra készülünk, hogy valamiképp megjelenítsünk a jövő évi párizsi olimpiai játékokat. A francia tanulók úgy érkeztek ide, hogy különféle sportokat végeznek magyar társaikkal – részletezte a pedagógus.

Mint megtudhattuk, a külföldi csoport Nyugat-Franciaországból, Nantes és La Rochelle környékéről utazott el Ceglédre, mindannyian egy állami iskola növendékei.

– Azt tapasztaltam, hogy rácsodálkoznak a magyar kultúrára és izgalmasnak találják. Folyamatosan fotóznak, és érdeklődve kóstolják az ételeinket, a sportok közül eddig a métát próbálták ki. Programjuk egyébként egy budapesti kirándulással folytatódik és strandolással fejeződik be – összegezte a menetrendet Korényi Róbert, aki arról is beszámolt, hogy a gyerekek között már most barátságok szövődtek.

– Három hete jártunk náluk, és már akkor körvonalazódott, hogy nyitottak egymás felé. Felvették egymást Snapchaten és beszélgetni kezdtek. Nagyon jó látni ezeket, ahogyan azt is, hogy megpróbálják tanítgatni egymást a másik nyelvére – fogalmazott.

A sportmúzeum tárlatvezetése közben Lőrincz Viktor olimpiai ezüstérmes birkózó vette át a szót. Mint mondta, nagy örömmel jött el a rendezvényre, hiszen jó szembesülni azzal, hogy fiatalok érdeklődnek a sportélet iránt. – Bizonyára ti is tudjátok, hogy jövőre Párizs ad otthont az olimpiának. Ezúttal viszont már nem sportolóként veszek részt a játékokon, hanem edzőként. Nem az lesz a célom, hogy én legyek a bajnok, hanem hogy bajnokokat neveljek – részletezte a sportoló, aki hírportálunknak interjút is adott a programon.

– Szeretném elérni, hogy minél több gyerekhez jusson el a sport. Teljesen mindegy, hogy milyen fajtája, a lényeg, hogy minél többen mozogjanak – hívta fel a figyelmet az olimpikon. Lőrincz Viktor hozzátette, gyermekkorában számára is óriási élményt jelentett az, amikor neves atlétákkal találkozhatott egy autogram vagy fotó erejéig.

– Ezt az érzést szeretném továbbadni a fiataloknak. Mindemellett pedig elmondom nekik, hogy mi, sportolók sem a „holdról jöttünk”. Én is egy vidéki városból származom, és innen jutottam el az olimpiai dobogóra – hangsúlyozta.

– Ilyen idős koromban nagyon vágytam egy Majoros István, egy Repka Attila és egy Sike András-aláírásra. Ők voltak azok a bajnokok, akikre a leginkább felnéztem – zárta gondolatait Lőrincz Viktor.