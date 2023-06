Az elsőt a tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskolában vitte véghez, ennek révén a másodikat a szolnoki Jendrassik György Gépipari Technikumban válthatja valóra. A harmadik pedig, nos, az nem szorul magyarázatra. Vagyis dehogynem – de ennek csak örülni lehet.

Hétvégén Debrecenben rendezték a Shinkyokushin Karate Utánpótlás Európa-bajnokságot. Eb-n életében először vehetett részt Oláh Barnabás, mivel az U16 az első korosztály, amelyben már tartanak kontinensviadalt.

A martfűi Victory Karate Klub versenyzője román, ukrán, majd sorban két grúz ellenfelét legyőzve megnyerte az Eb-t a +75 kilogrammosak között.

Ezzel azon három magyar versenyző egyike volt, aki aranyérmet szerzett a 600 indulót számláló európai seregszemlén.

– Ugyan ez volt az első Eb-m, de nagyon jól éreztem magam, egész más hangulata volt, mint egy hagyományos országos bajnokságnak – osztotta meg hírportálunkkal az újdonsült Európa-bajnok. Terhet ugyanakkor – mint mondta – nem jelentett mindez számára. Fejben kellett maga mögött hagynia a kihívás tétjét, és minthogy ez ment is neki, nem volt, aki megállítsa. – Összetett, kemény felkészülés vezetett idáig. Heti 10-12 edzésem volt, odafigyeltem a táplálkozásra és az alvás minőségére is – mondta Barnabás, aki edzői mellett családjának is hálás, amiért közreműködtek az elért sikerben.

A tiszaföldvári fiatal egyébként nem csak a tatamin teljesít átlagon felül. Tanulmányait is komolyan veszi, aminek jutalmaként egyszer mérnöki diplomát szeretne átvenni

– Szerencsére könnyen össze tudom hangolni a tanulást a sporttal. Most végeztem az általános iskolai tanulmányaimmal Tiszaföldváron, a következő tanévet Szolnokon, a Jendrassik György Gépipari Technikumban kezdtem, mivel az a célom, hogy gépészmérnökké váljak – árulta el a sportoló.

Sikerére Stefanovics József, a martfűi klub vezetője adott további magyarázatot. Mint mondta, Barna szorgalmas, elhivatott, az Eb-diadal sem a semmiből érkezett, hiszen megelőzte egy győzedelmes Eb-selejtező, és egy diákolimpiai elsőség is. – Barna szigorú edzésterv mentén dolgozik Martfűn. Ezen felül Budapestre is jár minden héten plusz felkészülésre, ahol felnőtt válogatottakkal is együtt készülhet. Számára már ez számít kihívásnak – magyarázta Stefanovics József, aki egy plusz csavarra is felhívta figyelmünket: Barnát éppen az a Búzás Gábor trenírozza Martfűn, aki annak idején magának Stefanovicsnak is az első Európa-bajnoki címig jutó növendéke volt.

Ami pedig már biztos: a földvári tehetségre még idén nyáron övvizsga, ősszel magyar bajnokság vár. Jövőre pedig nem is lehet más a cél, mint megvédeni az Eb-címet.