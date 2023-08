Hangos zene fogadta szombaton az első alkalommal megrendezett szolnoki funkcionális verseny résztvevőit. Kellett is a motiváció, hiszen a Fitter & Stronger kupa versenypályáján végigtekintve óhatatlanul az jutott az ember eszébe: igencsak elszántnak, felkészültnek kellett lennie annak, aki nekiveselkedik a súlyzók, súlyok erdejéből álló megméretésnek.

Nézzük, miből is állt pontosan a feladatsor: „bemelegítés” gyanánt 500 méteres ergométeres evezéssel kezdtek a versenyzők. Ezt követően 20 darab felhúzás következett, nőknek 30 kilogrammos, férfiaknak 60 kg-os súllyal, 20 ismétlésben. Eztán rúd feletti átugrás jött, szintén 20 ismétléssel, majd egykezes súly fej fölé emelése, nőknél 7,5 kg-os, férfiaknál 15 kg-os súllyal, ugyancsak 20 ismétlésben. Aki ezen túljutott, annak ún. boxon való átlépés következett, nőknek, férfiaknak különböző magasságban, előbbiek 8, utóbbiak 16 kg-os kettlebellel.

És még ezzel sem volt vége!

Az utolsó feladat homokzsák és súlylabda cipelése volt: a férfiak 40 kg-os zsákot, a nők 20 kg-os labdát kaptak a nyakukba, amellyel 200 métert kellett megtenniük terepen.

Bár még végiggondolva is fárasztó, jópáran voltak, akik rajthoz álltak, teljesítették a kihívást.

– Összesen 61-en indultak a viadalon, ami jó szám, hiszen egy először megtartott versenyről van szó – mondta el érdeklődésünkre Borbíró Zoltán, a verseny főrendezője. – A hangulat remek volt, kicsit már-már fesztivál jellegű. Voltak bőven versenyzők és nézők is, úgy láttam, hogy jól érezték magukat, bízom benne, hogy jó élményt tudtunk adni, és eljönnek jövőre is – mondta. Hozzátette, részben a meleg időjárás miatt is nagy kihívás volt a viadal sok versenyzőnek. Ennek ellenére „nagyokat mentek” a versenyzők, voltak űridők is, remek teljesítményeket nyújtottak.