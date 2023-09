– Sűrű nyár van ön mögött, bőven akadtak válogatott­beli kötelezettségei. Tudja hasznosítani az ott szerzett tapasztalatokat?

– Igen, természetesen. Három tétmeccset játszottunk az olimpiai előselejtezőben, de előtte is játszottunk felkészülési meccseket. Komoly ellenfelekkel mérkőztünk, például a bosnyákok ellen két NBA-játékos és Euroliga-játékos is volt a parketten. Nagyon örültem, hogy pályán lehettem, és sok tapasztalatot is gyűjtöttem, amelyek hasznomra lehetnek a most következő bajnokságban – mondta lapunknak Lukács Norbert, az Olajbányász 22 éves kiscsatára, akit a mai, Paks elleni szezonrajt kapcsán kérdeztünk. – Ugyan már nem Ivkovics Sztojan a szövetségi kapitány, de ezúton is köszönöm neki, hogy lehetőséget adott a válogatottban.

– A felkészülési mérkőzéseken úgy tűnt, remek formában érkezett vissza Szolnokra.

– Nyáron kicsit hullámzott a csapat teljesítménye. Ez érthető, elvégre új edző, új légiósok érkeztek, de én optimista vagyok. Valóban, voltak jó meccseim. Egyénileg úgy érzem, készen állok a szezonkezdetre.

– Sokan az egyik legnagyobb ígéretként tekintenek önre, megbarátkozott már ezzel?

– Igen, de nem érzek emiatt nagyobb nyomást. Szeretnék többet fejlődni, mint az előző idényben. Ha ugyanis egyénileg fejlődöm, még inkább a csapat javára is lehetek, ezáltal jobb helyezést érhetünk el. Remélem, mindkét dolog összejön. Ha nagyobb mértékben épül a játékomra a csapat játéka, annak csak örülni tudok. Próbálok élni a több lehetőséggel, és bízom abban, hogy szép szezon elé nézünk.

Ambiciózus Paks érkezik a Tiszaligetbe Épphogy lemaradt a rájátszásról az előző idényben az Atomerőmű SE. Ezúttal nemhogy elkerülni szeretnék ezt, de kifejezetten ambiciózus tervekkel vágnak neki az új szezonnak. Csirke Ferenc vezetőedző a Teol.hu hírportálnak úgy nyilatkozott, a végső győzelemre is esélyes csapatot igyekeztek összerakni a nyáron, de a legjobb négybe mindenképpen szeretnének bejutni. Ehhez komoly lökést adna nekik egy szolnoki siker. Paksi oldalon azonban három kulcsjátékos, Eilingsfeld János, Duda Sanadze és Mario Ihring is sérült, míg az Olajbányásznál mindenki bevethető. A legutóbbi szezonban kétszer találkoztak a csapatok, mindkét meccset a Szolnok nyerte, hazai pályán 88–76-ra, Pakson 83–76-ra.

– Mire lehet hivatott az Olajbányász a soron következő idényben?

– Nehéz még mit mondani. Láttuk persze a többi csapat felkészülési mérkőzéseit, de ha lement négy-öt forduló, akkor lehet majd látni, ki milyen helyzetben van. Én bizakodó vagyok, a magyar mag megmaradt, sőt, még Pallai Tamás is visszatért, amit tulajdonképpen erősítésnek tekinthetünk. Szeretnénk az erős csapatok közé kerülni, de csak az első pár meccs után fogalmazhatjuk meg, hol vagyunk a többi együtteshez viszonyítva.

– Sikerült összeszokni Miodrag Rajkovics vezetőedzővel?

– Én egy kicsit később érkeztem a többieknél, de hamar hozzászoktam az új rendszerhez. Remélem, hogy vele is sikeresek lehetünk.

– Mit vár a pénteki, Paks elleni találkozón?

– Nagyon kemény ellenféllel kezdünk. Akárcsak mi, a Paks is nyolc edzőmeccset játszott, és mindegyikünk ötször nyert és háromszor veszített. A keretükben öt légiós van két kiváló magyar játékos mellett, és értékes kiegészítő játékosok híján sincsenek, úgyhogy erős kerettel rendelkeznek. Azt nem tudjuk, kik játszanak majd közülük, de mi úgy készülünk, hogy mindegyikük pályára lép. Hazai pályán nem lehet más a célunk, mint a győzelem, így is megyünk ki a pályára.