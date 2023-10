Mondhatnánk most azt, hogy az 1991-es történések miatt Zalaegerszeg örökké az Olaj-szurkolók második kedvenc városa, de nem érdemes ábrándokat kergetni: Egerszegre mostanság (sem) lötyögni járnak a magyar első osztályú csapatok. Vagy ha igen, arra alaposan ráfáznak. A ZTE az előző idényre végképp kiheverte a covidos kurta szezon utáni gyengébb időszakát, és megérkezett a közvetlen élmezőnybe. Hogy konkrétak legyünk: negyedikként zárták az előző idényt, miután a rájátszásban előbb kiejtették a Sopront, majd alulmaradtak a későbbi bajnok szombathelyi Falco ellen, végül a bronzcsatát is elvesztették a Körmend ellen. Ezzel is megelőzve az éppen mögöttük, ötödikként záró Szolnoki Olajt.

A mostani Zalaegerszeg persze már nem a tavalyi. Sebastjan Krasovec vezetőedző vette a kalapját, helyére a cseh szakember, Ljubomir Ruzicka érkezett. De a játékoskeretük is átalakult, ránézésre pedig nem gyengült. Öt légiósuk közül négy távozott, maradt viszont a szerb Danilo Ostojics, aki már tavaly is a Zala-partiak meghatározó játékosa volt. Mellé amerikai, ukrán, litván erősítés is jött. Nagy fogásnak tekinthető részükről annak a Csátaljay Péternek a leigazolása, aki 2004-es születési évével nem csupán vastagon megfelel a fiatalszabálynak, de már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott. A rutint pedig annak a Tóth Ádámnak a megszerzésével támogatták, aki a Tisza-parti drukkereknek is jó ismerőse. A 34 éves center három szezont is lehúzott Olaj-mezben.

Mindezek ellenére a rájátszásba jutást ezúttal is célul kitűző ZTE gyengén rajtolt. A szezonnyitón az előző idényben botladozó Szeged tudott nyerni a Zalaegerszegi Városi Sportcsarnokban, 93–97, a második fordulóban pedig Oroszlányban szenvedtek nagyarányú, 114–79-es vereséget. Illik hozzátenni: ezeken a találkozókon sérülten játszott a két új szerzemény, Tony Hicks és Quinton Green, Ostojics pedig pályára sem lépett. A harmadik körben már javítottak, és magabiztos győzelemmel küldték haza a Kecskemétet, 94–80.

Ezt a sorsot szeretné elkerülni szombaton a Szolnoki Olajbányász csapata. A piros-feketék irányítója, Pongó Máté a klubhonlapnak nyilatkozva elmondta azt is, mi kellhet a sikerhez.

Három győzelemmel kezdtük a bajnokságot, ami kellő önbizalmat adott a csapatnak

– mondta a játékos. – Zalaegerszegen viszont szintén nehéz mérkőzés vár ránk. Az előző fordulóban már kiegészültek, visszatértek a sérültjeik, és nyertek is a Kecskemét ellen. Azt gondolom, jó védekezéssel és jó dobóformával lehet esélyünk nyerni – fejtette ki.

Védekezésében bízhat is az eddig három meccsből hármat besöprő Szolnok: e meccseken átlagban 69 ponton tartották ellenfeleiket. A ZTE viszont eddig átlag 90-et dobott. Hogy ki tudja ráerőltetni játékát a másikra, az ma 18 órától kiderül. E kérdés eldöntésében sérülés miatt továbbra sem segítheti az Olajt Lukács Norbert és Demajeo Wiggins, de Révész Ádám játéka is kérdéses.

A 4. forduló párosításai: Szombat: SZTE-Szedeák–Falco KC, OSE Lions–Budapesti Honvéd, Sopron KC–NKA Pécs, DEAC–Körmend, ZTE KK–Szolnoki Olajbányász, 18.00, Atomerőmű SE–Kaposvári KK (Tv: M4 Sport), 19.45. Vasárnap: Kecskemét–Alba Fehérvár, 18.00.