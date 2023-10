Vívás /Galériával és videóval 1 órája

Világklasszisok ellen ragadtak fegyvert a szolnoki diákok

Világklasszis vívók sora toppant be csütörtökön egy szolnoki iskolába, ahol nem csak élményeikről meséltek, de "fegyverbe is öltöztek" – egymás, és a diákok ellen is.

Rózsa Róbert Rózsa Róbert

Koch Máté (balra) és Pelle Domonkos is bekötött az Aranyos lányok, aranyos fiúk országos roadshow szolnoki állomásán, a széchenyis diákok legnagyobb örömére Fotó: Mészáros János

Ilyen tornasort még nem látott a szolnoki Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola! Pedig látott már jó néhányat hosszú, sportsikerekkel teli története során. Csütörtökön a "Széchenyi Piros" tornatermében 33 olimpiai, világ- és Európa-bajnoki cím tulajdonosa sorakozott fel a diákok előtt. Hogy pontosak legyünk: Sákovicsné Dömölky Lídia, Szász-Kovács Emese, Schmitt Pál, Boczkó Gábor, Koch Máté, Esztergályos Patrik, Pelle Domonkos és B. Nagy Pál látogatott el a "Szecskába". Ennek oka, hogy a Magyar Vívó Szövetség szeptemberben országos roadshowra indult azzal a céllal, hogy még több fiatalt nyerjenek meg a sportágnak, és országszerte bemutassák legjobbjaikat. Olyan iskolákat keresnek fel, amelyek diákjai rendre szerepelnek a Sulivívás programban, és állandó résztvevői a diákolimpiának.

Világklasszisok ellen ragadtak kardot a szolnoki diákok Fotók: Mészáros János

A szolnoki programnak több pikantériája is volt. Eljött a vármegyeszékhelyre a regnáló világbajnok párbajtőröző Koch Máté, de a moderátor is klasszis teljesítményt nyújtott, mivel ezt a feladatot a korosztályos olimpiai, világ- és Európa-bajnok, a televíziós műsorokból is jól ismert Esztergályos Patrik vállalta. A sportolók a diákok kérdéseire előbb meséltek gyerekkori vívó élményeikről, ám az igazi izgalmak akkor kezdődtek, amikor Koch és Pelle "felfegyverkeztek", és egy bemutató ötösasszót vívtak (amelyet a kadet világbajnok Pelle nyert 5:3-ra). A bíró szerepét sem akárki: a női párbajtőr riói olimpiai bajnoka, Kovács-Szász Emese kapta. Ezek után az iskola vívó diákjai is bekötöttek a klasszisok ellen. Minden egyes tust a diáktársak üdvrivalgása kísért. – Köszönet jár a vívószövetségnek, hogy elindította Aranyos fiúk, aranyos lányok országos roadshowját – mondta még a látogatást megelőző sajtótájékoztatón Schmitt Pál. A kétszeres olimpiai bajnok, korábbi köztársasági elnök állítása szerint örömmel jött Szolnokra, hiszen egyrészt vívásról van szó, másrészt az általa nagyra tartott szolnoki B. Nagy Pál, olimpiai bajnok csapattársa miatt is. Az ex-elnök hangsúlyozta, emeli kalapját a Szolnokon évtizedek óta folyó, a vívás sportágat építő munka előtt. Hozzátette, Szolnok sportváros, örömteli, hogy az önkormányzat fordít a sportra. – A Suliprogram, és ez a rendezvény is mutatja, hogy Szolnok fontos vidéki bázisa a vívásnak – mondta a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola ügyvezető igazgatója. Rózsa József szerint ezt igazolja az is, hogy ennyi világklasszis jött el a vármegyeszékhelyre. A Sportcentrum vívó szakosztályának szakmai hátteréről Barcsikné Szatmári Edina szakosztályvezető beszélt. Emlékeztetett, korábban Szolnok a vívás vidéki fellegvára volt, ám a rendszerváltás megrogyasztotta a korábban a MÁV SE-hez tartozó szakosztályt, amely rövidesen meg is szűnt. A kilencvenes évek az újjáépítésről szólt, egyre több gyermek érkezett a szakosztályhoz, egyre szebb eredmények jöttek. – 2006-ban vette fel a Szolnoki Sportcentrum a vívást a sportágai közé. Ez nagy ugrást jelentett, mára 150 vívópalánta látogatja a B. Nagy Pál Sportcsarnok vívótermeit. De a csarnok jó lehetőséget ad versenyeztetésre, többek között vidékbajnokságokat, olimpicit, szabadidős versenyeket rendezünk, idén pedig a felnőtt magyar kupának is Szolnok ad otthont – mondta Barcsikné Szatmári Edina. Schmitt Pál máig érzi a szolnoki szárazkolbász ízét Érdekes anekdotáka mesélt a rendezvény előtt Schmitt Pál. Az 1968-ban és 1972-ben csapatban olimpiát nyerő párbajtőröző felidézte, amikor a '68-as, mexikói döntő előtti este csapattársai, Kulcsár Győző és Nemere István tévedésből ötven korsó sört rendelt, amelyet nem volt szívük meghagyni, az olimpiát így ezek elfogyasztása után – vagy inkább: ellenére – voltak képesek megnyerni. Elmondta azt is, B. Nagy Pált nem csupán szorgalma, példás hozzáállása miatt kedvelte, de azért is, mert remekbe szabott szolnoki szárazkolbászokkal megrakodva érkezett a versenyek előtti utazásra. – Máig a számban érzem a szolnoki szárazkolbász ízét – fogalmazott Schmitt Pál.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!