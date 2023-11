Hullám ez most már. Ilyen is, olyan is. Sérüléshullám az egyfelől, ami a Szolnoki Olajbányász csapatát hetek óta fullasztja. Ismert, előbb Lukács Norbert ujja tört el a szezonnyitón, majd Demajeo Wiggins térde sérült meg, hogy aztán még két center, Révész Ádám – vádlisérülés miatt – és Arabo Abraham – vállsérülés okán – szoruljon az ápoltak közé. Emiatt pedig óhatatlan felcsapott a másik hullám, amely két sima vereség képében öntötte el a szolnoki csapatot, előbb Zalaegerszegen (115–83), majd Székesfehérváron (93–73). Érdeme a Tisza-parti együttesnek, hogy a szezont még anno három győzelemmel kezdte, így 3–2-es mérleggel csak-csak kilátszódnak a habokból.

Onnan pedig azt láthatják, hogy szombaton érkezik Budapesti Honvéd együttese. A fővárosiak papíron a verhető kategóriába tartoznak, vagyis itt a remek lehetőség, hogy az Olajbányász a vízből a hullámok tetejére kapaszkodjon.

A Honvéd épp fordított mérleggel érkezik ma a Tiszaligetbe: öt eddigi bajnokiján két győzelmet és három vereséget szedett össze. Legutóbbi újoncévükhöz képest jóval reménykeltőbbek eredményeik, és játékuk is, noha legnagyobb ígéretüket, Tanoh Dez Andrást a Falco elhappolta, a csapat erőssége, Simon Kristóf pedig sérüléssel küszködik. Ezt természetesen jónéhány változás övezte a Dózsa György út tájékán. Báder Márton szakmai vezetőből MKOSZ-elnök vált, helyét így átadta Fodor Mártonnak – ismerős nevek a szolnoki fülnek. Hogy idén ne kockáztassák NB I.-es tagságukat, jó előre bevásároltak légiósokból. Nevezetesen Isiah Brown, a korábbi kaposvári játékos érkezett, Jalen Henry, aki Körmenden játszott, továbbá az argentin Lautaro López, valamint a szezonrajtot követően megszerezték a szerb irányító, Ilija Djokovics játékjogát is. Mellettük számos fiatal magyar játékosból válogathat az új edző, a Baksa Szabolcsot váltó szerb Zlatko Jovanovics. Utóbbi a Honvéd saját csatornájának nyilatkozva arról szólt, reménykedve várják a szolnoki összecsapást.

– A Szolnok egy jó és tapasztalt csapat, senkinek sem egyszerű játszani a csarnokukban. De ahogy mindig, most is készülünk, a saját játékunkat szeretnénk játszani. Stabilan, nagy energiával kell játszanunk, koncentrációban is előre kell lépnünk, okosabbnak kell lennünk néhány szituációban. Remélem, a szurkolók élvezetes mérkőzést látnak majd.

Reménye nem is alaptalan, elvégre múlt héten 79–67-re verték a Kecskemétet.

Ám készülnek a hazaiak is, akiknek célja visszatalálni a győztes útra.

– Két egymást követő vereséget követően éhesek vagyunk a sikerre, mindenképpen nyerni szeretnénk a Honvéd ellen, és szeretnénk egy újabb győzelmi sorozatot elindítani – osztotta meg lapunkkal az Olajbányász csapatkapitánya. Pallai Tamás elmondta, bár a csapatot sújtó sérüléshullám miatt továbbra is nehéz a helyzetük, az előző, Alba Fehérvár elleni mérkőzésen már sokkal jobban tudtak idomulni a rendhagyó helyzethez, a Honvéd ellen pedig még inkább erre törekszenek. Pallai Tamás kitért rá, a Honvéd szimpatikus sémát követ: sok magyar játékosnak ad lehetőséget, létük nagyon hasznos az első osztályban. – Jó lenne viszont – folytatta –, ha le tudnánk szakítani a mögöttünk álló Honvédot. Még így is nekünk van bővebb rotációnk, és hazai pályán mi vagyunk az esélyesek.

Ezt bizonyítani az Olajnak a szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzésen van lehetősége.