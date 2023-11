Na, mondjál valami okosat, nagyon kellene

– ezt a Szolnoki Olajbányász–Oroszlány találkozó nyolcadik percében kiabálták be a nézőtérről Miodrag Rajkovicsnak, az Olaj trénerének, aki épp akkor kért időt.

Meg kell hagyni, volt valami az észrevételben. A szolnokiak játéka eléggé akadozott a találkozó elején, amely amúgy is kissé ritmustalanul indult. Az óvatos ismerkedésből az oroszlányi csapat szerzett vezetést, szolnoki részről viszont sok volt a pontatlanság.

Hiába azonban a nézőtéri óhaj, az Olajbányász játéka a második negyedben sem akart feljavulni, nem működtek a figurák, a hazai csapat pedig egyre inkább belement a vendégek által képviselt streetball-stílusba. Így aligha csoda, hogy az első negyed OSE-vezetéséből (16–20), nem vált Olaj-előny a nagyszünetre sem (37–40).

A Tiszaliget népe egyedül az Olaj újdonsült szerzeménye, Emmanuel Boyd Little bemutatkozásának örülhetett, igaz, két pontnál többet ő sem tudott a közösbe. Nagyon hiányoztak egyébként a szolnoki triplák: 12 kísérletből mindössze kettő talált a gyűrűbe húsz perc alatt (ez a végére sem javult: 4/24 lett az arány).

A folytatásban, ha pontosságban nem is, harcosságban javult a hazai csapat, amely 27. percre – a mérkőzésen először – vezetéshez jutott (55–53). Ám az is elpárolgott a záró negyedre (55–57).

Az egál három és fél perccel a végső dudaszó előtt jött el újra, miután Lukács Norbert bedobott két hármast is, 63–63. Maradt a fej-fej melletti, kiélezett harc a hajrára is. Két perccel a vége előtt 67–67-et mutatott az eredményjelző. Ekkor Lukács zsákolását szolnoki labdaszerzés követte, majd Clay is megcsinált egy közelit, 71–67, a másik oldalon pedig DeAndre Gholston hibázott, majd Imran Polutak is a büntetővonalon – ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A Szolnok egy számára rendkívül kényelmetlen mérkőzésen, de nyerni tudott, és továbbra is őrzi a szezonban hazai veretlenségét.

Szolnoki Olajbányász–OSE Lions 76–70 (16–20, 21–20, 18–17, 21–13)

Szolnok, 1300 néző, vezette: Praksch, Győrfy, Kovács N. (dr. Páli)

Szolnok: Clay 16, Pallai 7, Eads 15/3, D. Thomas 13, Révész 2. Csere: LUKÁCS N. 16/6, Rudner 3/3, Arabo, Horváth Á., Little 2, Kiss D., Pongó 2. Edző: Miodrag Rajkovics.

Oroszlány: RIDDLEY 20/3, Szabadi, Gáspár M. 3, Hollis-Jefferson 4, K. Thomas 13/3. Csere: Balsay 5, Kristyák, Árva-File, Ruják, Illés M. 6/3, Polutak 6, Gholston 14/3. Edző: Simon Petrov.

Kipontozódott: Illés Máté.