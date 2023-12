Nem minden papsajt. Tapasztalhatta ezt most Szarvas Gábor, az Olajbányász vezetőedzője is, a Paks elleni, szombati összecsapáson. Az NB I.-es alapszakasz 14. fordulójában rendezett találkozón nem léphetett pályára az Olaj két fontos játékosa sem: Rudner Gábor combhajlító-húzódás, Lukács Norbert betegség miatt hiányzott. (Aztán másodpercekkel a feldobás után Szarvas kollégája, Sebastjan Krasovec is foghatta a fejét. Radics Gerzson súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, amely után percekig állt a játék).

Ennek ellenére célratörő, gyors játékékkal indított a Szolnok, igyekeztek mielőbb az ellenfél gyűrűjébe juttatni a labdát.

Mindez remekül sült el: az első játékrész derekán elléptek, így amikor a szolnoki mezben bemutatkozó Sztrahinja Jovanovics értékesítette a negyed utolsó kísérletét – egy büntetőt – már tíznél is többel ment az Olaj, 18–29.

Izzottak a csapatok a második negyedben is. Egymást érték a látványos pontok, blokkok, iszonyúan jó mérkőzést láthatott a közönség. A Paksra elutazó szolnokiak pedig mindent megtettek, hogy „hazai pályát” teremtsenek az Olajbányásznak: szurkolásukra nem lehetett panasz. Mindeközben Szarvas Gábor csapata tartotta tíz pont körül mozgó előnyét.

A debütáló Jovanovicsról itt el kell mondani: abszolút tuti húzásnak tűnik a szerződtetése. Szemléltetésként: az első félidőben összesen tíz percet játszott, ezalatt 16 pontot dobott, adott két asszisztot és kiharcolt három faultot (meccs végéig meg sem állt 28 pontig, rajta nem múlt a gárda győzelme).

Először a harmadik negyed elején lanyhult a piros-feketék játéka, amikor az ASE néhány pontos különbségre lopakodott, 56–61.

Csakhogy ami akkor megtorpanásnak tűnt, mélyponttá vált.

A Szolnok hosszú percekig alig-alig tudott pontot szerezni, végül 11–18-ra bukta a negyedet, ezzel az utolsó tíz percnek gyakorlatilag nyíltan (64–68) mentek neki a csapatok.

Az Atomerőmű felzárkózása a 31. percben egyenlítéssé érett, 68–68. Jött is a szolnoki időkérés. És jött Jovanovics, aki gyorsan bevert két triplát, újra levegőhöz jutott az Olaj, 70–76.

De hiába. Az addig nem sokat mutató Kovács Ákos vezérletével megint visszajött a Paks, és a 34. percben – a mérkőzésen először – hazai előnyt mutatott az eredményjelző, 77–76.

Az egál körüli eredmény az utolsó percig maradt, ám ott a szolnokiak hibáztak, míg a hazaiak nem, ez el is döntötte a mérkőzést. A Paks egy sokáig vesztesnek tűnő találkozót tudott megfordítani. Az Olajbányász vereséggel búcsúzott 2023-tól.

Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 92–86 (18–29, 28–28, 18–11, 28–18)

Paks, vezette: Cziffra, Goda, Horváth Cs.

Paks: IHRING 27, WHITE 19, Radics, WRIGHT 10, NICHOLSON 20/9. Csere: Kovács Á. 8/6, Kucsora, Kékesi, Dorogi, Sövegjártó, Géringer 2, Wooten 6. Edző: Sebastjan Krasovec.

Szolnok: Pongó 8/6, Pallai 4, Eads 15, THOMAS 12/3, Wiggins 14. Csere: JOVANOVICS 28/9, Vincze R., Kiss D., Sebők A., Horváth Á., Révész 5/3, Arabo. Edző: Szarvas Gábor.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 6–6, 4. perc: 12–13, 6. perc: 14–20, 8. perc: 16–22, 12. perc: 23–33, 14. perc: 28–37, 16. perc: 35–44, 18. perc: 40–53, 22. perc: 51–61, 24. perc: 56–63, 26. perc: 59–63, 28. perc: 62–66, 32. perc: 70–71, 34. perc: 77–76, 36. perc: 81–79, 38. perc: 85–83.