Mint arról beszámoltunk, a Szolnoki Olajbányász tizenkétpontos különbséggel legyőzte a Kaposvár csapatát, és továbbra is tartja harmadik helyét a tabellán.

– Kemény, hajtós mérkőzést vívtunk a Kaposvárral – nyilatkozta a mérkőzés után Szarvas Gábor, az Olajbányász edzője. – Most az volt a legfontosabb, hogy csapatunk visszaszerezze önbizalmát. Már Pécsen is voltak erre utaló jelek, hogy igazi csapatként működjünk, akkor sajnos apró hibák miatt elúszott a mérkőzés. Ezúttal viszont egy látványos és végig kontrollált találkozón, taktikus kosárlabdával rukkoltunk elő. Itt volt velünk Jr. Clay is, akinek jól sikerült a műtétje a Hetényi Géza Kórházban. Azt mondtam a fiúknak, ha másért nem is, de ő érte nyernünk kell, hiszen vélhetően neki ez volt az utolsó meccse a szezonban itt Szolnokon. Érte is hajtottunk! Nagybetűs csapat volt a parketten, s remélem, szépen lassan vissza tudjuk nyerni a közönség szeretetét és bizalmát.

A szolnokiak amerikai erőcsatára, Dustin Thomas is megszólalt a lefújás után: – Remekül játszottunk, sokféle lehetőségünk van jó dolgokat mutatni a pályán. Mindenki kellő tisztelettel van az edzőnk felé. Ahogy bízik bennünk, magabiztossággal tölt fel minket a pályán. Az utolsó idegenbeli mérkőzésünk nem épp úgy zárult, ahogy vártuk, rosszul is éreztük magunkat. Most biztosra akartuk menni, ezért mind a négy negyedben padlógázzal hajtottunk.