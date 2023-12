Vasárnap este rendezték Angliában a Lakeside WDF darts-világbajnokság döntőjét az ifjúsági lány kategóriában. A rákócziújfalui Turai Krisztina ellenfele az olasz Aurora Fochesato volt, aki végül 2:0 arányban végül legyőzte a fiatal magyar lányt.

Az első szettben Fochesato kezdett jobban, többször is száz fölött dobott, melynek köszönhetően viszonylag rövid idő alatt meg is nyerte az első játszmát 3–0-ra. A második szett már sokkal szorosabban alakult, Turai két leget is hátsópályáról nyert meg, és majd a szettgyőzelemre is volt két nyila a Szolnoki Baglyok dartsosának, de nem sikerült bedobnia, az olasz lány pedig kiegyenlített, a döntő legben pedig remek formában játszott, és végül 2:0-s sikert aratott.