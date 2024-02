G csoport

PLER-Bp. U21–Székács KE GÉF-PRO 29–33 (14–15)

Budapest, 100 néző. V.: Barabás K., Lázár Z.

Székács KE: Subicz – Nyeső 1, Csanádi 6, Szöllősi 1, Holló 7 (2), Zsigmond 1, Gelley 7 (1). Csere: Pásztor (kapus) Buday, Sütő, Szikszay 2, Monoki, Takács P. 8. Edző: Szloska Krisztián.

A PLER U21-es csapatának otthonában a törökszentmiklósiak sérüléséből felépülő átlövője, Gelley Dávid kezdte meg a gólgyártást. A Szolnok vármegyeiek hamar el is léptek egy-két góllal a félidő elején, de a fővárosi fiatalok a gyors játékkal, ott loholtak a nyomukban, így az első félidő szoros, 14–15-ös állással zárult.

A fordulás után Takács Péter és Gelley Dávid találatainak köszönhetően a Szloska-csapat magabiztos előnyre tett szert, védekezésük felkeményedett, már hat gól is volt a differencia a felek között. A hajrában a Székács ifik közül Szikszay Nándor is pályára lépett, aki kétszer is a kapuba talált. Végül négy gól különbséggel nyert a Székács, és ezzel továbbra is a tabella harmadik helyén áll.

A kettős játékengedéllyel szereplő kézilabdázóink közül egyedül Sütő Dömét engedte el a meccsre az anyaegyesülete, úgyhogy nem tudtunk teljes kerettel felállni, ennek ellenére, jó szellemben, magabiztos győzelmet arattunk a fővárosban. Ezért jár az elismerés a fiúknak

– mondta hírportálunknak Szloska Krisztián, a Székács edzője.

Túrkevei VSE–Üllői KSE 26–28 (10–16)

Túrkeve 100 néző.

Bozó Z., Mezei Z. Túrkeve: Kiss A.– Keresztes M. 4 (1), Keresztes I. 2, , Simon I. 5, Debreczeni 1, Kelemen G. 2, Lukács J. 2. Csere: Jánosa (kapus), Ács 6 (2), Fekete-Nagy D. 2, Nagy T., Bordács, Szeremi 2. Edző: Patocskai László.

A hazaiak egy percig sem vezettek a mérkőzésen, de végig ott loholtak vendégeik nyomában. A hajrában 22–28-as állást mutatott az eredményjelző, a keviek azonban nem adták fel egy 4–0-s rohammal szépítettek, megmutatták, hogy van tartásuk.

Szolnoki KCSE–Mizse KC 27–42 (14–21)

Szolnok, 100 néző.

V.: Kovács T. Széles Z. Szolnok: Pallér – Kovács I. 4 (1), Bagdi 4 (1), Rékasi, Gál D. 3, Cselovszki 3, Csibrány 3. Csere: Boldog (kapus), Varga R., Nagy A. 4 (2), Szűcs H., Varga R. , Arany 3, Nyikos 2, Mihály Zs. 1, Lénárd. Edző: Kovács Attila.

Mint az eredményből is kiderül nagyon nem sikerült az esztendő első mérkőzése. A Tisza-partiak sem védekezésben sem támadásban nem lelték a ritmust. A már biztos felsőházas vendégek pedig élve lehetőségeikkel rajt-cél győzelmet arattak a Tiszaligetben.

További eredmény: Dabas II.–Csömör 28–38

A G csoport állása : 1. Csömör 20 pont, 2. Mizse KC 18, 3. Székács KE 17, 4. Üllői KSE 14, 5. Dabas II. 12, 6. PLER U21 8, 7. Szolnok 5,, 8. Túrkeve 2.

H csoport

Berettyó KC–Mezőtúri AFC-Syngenta 28–34 (13–18)

Berettyóújfalu, 300 néző. V.: Katona J., Somodi G.

Mezőtúr: Lipták – Zalai 8, Csige 4 (1), Kovács T. 7, Murányi 3, Soós B. 3, Zvolenszki 3 (1). Csere: Molnár B. (kapus), Schnetter 5, Tusjak 1, Losonc, Lengyel M., Sárosi, Farkas K. Edző: Csizmadia Tamás.

A listavezető mezőtúri gárda semmit nem bízott a véletlenre már első negyedóra végére nyolc gólos előnyt szerzett. A folytatásban sem engedték felpörögni a hazaiakat, Kovács Tamásék kontrolálták a játékot és könnyedén begyűjtötték, sorozatban tizenegyedik győzelmüket.

– Tipikus első meccs volt, nehezen pörögtünk fel – nyilatkozta lapunknak, Csizmadia Tamás, a mezőtúriak edzője. – Az az igazság, hogy a hazaiak nem is kényszerítettek bennünket, nagyobb erőkifejtésre. Készülünk és gyakorlunk a folytatásra.

További eredmények: Makói KC–Orosháza 28–30, Kondoros–Újkígyós 29–40, Szeged III. –Békés U21 38–32.

A H csoport állása: 1. Mezőtúr 22 pont, 2. Orosháza 21, 3. Makói KC 16, 4. Újkígyós 13, 5. Szeged III. 10, 6. Kondoros 6, 7. Békés U21 4, 8. Berettyó KC 4.