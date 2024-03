Egy biztos, nem mindennapi izgalmakat ígér a hajrá a másodosztály pontvadászatában. Egyelőre csupán az biztos, hogy az alapszakasz hátralévő két fordulójának eredményeitől függetlenül a Phoenix-MT Fót az ötödik, míg a Budafok a sereghajtó pozíciójában zár majd jövő vasárnap. A tovább helyezéseket a következő két kör eredményei döntik majd el. Régiónk legénységei, a Jászberényi KSE és a Ceglédi KE is a nyolc közé jutást tervezte a szezon előtt. Erre a Ceglédnek van nagyobb sansza, míg a Berénynek már csak matematikai esélye maradt, hogy az elmúlt két évadhoz hasonlóan a negyeddöntőben szerepeljen.

Ezúttal nagy csatának ígérkezik a Jászberényi KSE és a Ceglédi KE szombati találkozója

Forrás: hunbasket.hu

Ceglédi KE–Jászberényi KSE, szombat, 17.00.

A felek most egymás ellen játszanak Cegléden, legutóbb tavaly december 9-én találkoztak egymással, akkor a hazai pályán szereplő JKSE 104–98-ra verte Pest vármegyei riválisát. Az utóbbi összecsapáson még a berényiek sorait erősítette Kucsora Csaba, aki 21 pontot szórt, ám ezt követően Paksra szerződött a hátvéd. Rátérve a soros összecsapásra, Sértő Ádám a CKE edzője azt mondta lapunknak, hogy két fronton is harcolnak, hiszen bajnokság mellett a Hepp Kupában is érdekeltek, ahol az április 6-i elődöntőben a PVSK-val találkoznak majd a fővárosban. – Egyelőre csak a JKSE-vel szembeni meccsel foglalkozunk – jelezte a szakember. – Szerencsére mindenki egészséges sorainkban. Úgy tűnik, hogy a legutóbbi két vereség sem szegte a társaság hangulatát. Egy biztos, nemcsak a mi kezünkben van a sorsunk, a lényeg az, hogy nem hibázhatunk a negyeddöntős pozicíókért folyó csatákban. Ennek első állomásként muszáj legyőznünk a Jászberényt. Ami jó hír házunk táján, méghozzá történelmi siker, hogy U20-as együttesünk bejutott az országos döntőbe, ahol majd egy A csoportos gárdával találkozik.

A JKSE-nek már csak matematikai esélye maradt a legjobb nyolc közé jutásra, ám korántsem mindegy, hogy milyen eredményeket ér el a hátralévő két körben, hiszen hátsó régóban is hatalmas a tolongás. Úgy tűnik, hogy az idén lemarad a negyeddöntőről a szebb napokat is látott kék-fehér alakulat. Igaz, az alsóházban is van élet, sőt ott is gyűjteni kell a győzelmeket, hiszen hátsó négy gárda majd kiesés elkerülésért küzdeni.

A hátralévő két forduló műsora

25. forduló: Pécsi VSK–MAFC, csütörtökön lapzártánk után ért véget. Péntek: MEAFC–BKG PRIMA Akadémia 17.30, Budafok–TF-BP, 19.30. Szombat: Óbudai Kaszások–Phoenix-MT Fót, szombat 16.45, Cegléd–Jászberény, 17.00, Vasas Akadémia–Salgótarjáni KSE, 18.30. Vasárnap: DEAC U23–Nyíregyháza, 16.00.

26. forduló: Vasárnap: Vasas Akadémia–Pécsi VSK, Phoenix Fót–MEAFC, BKG PRIMA Akadémia–Budafok, MAFC–Óbudai Kaszások, Nyíregyháza–TF-BP, Jászberény–DEAC U23, Salgótarján–Cegléd, 18.00.