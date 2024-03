Öt meccse tartó nyeretlen szériáját igyekezett lezárni otthon a Tiszafüredi VSE a szintén kiesés elől menekülő REAC ellen.



Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció



NB III. Észak-Keleti csoport, 21. forduló

Facultas-Tiszafüredi VSE–REAC 3–2 (1–2)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Tóth Tamás (Szilágyi Zs., Tóth Á.)

Tiszafüred: Tajti – Bertók, BERNÁTH, Kovalecz, ARANYOS, Ballók B. (Iharos 59.) – BARZSÓ (Újvári, 90+1.), MÁCSAI (Czimmer-Nyitrai, 92.) – PATAKI V., KALMÁR F., Nagy Zs. (Antics, 59.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Bernáth (3.), Pataki V. (58.), Iharos (75.), ill. Tóth Gy. (14., 27.)

Remekül kezdett a Tiszafüred és már a harmadik percben vezetéshez jutott Bernáth Ákos révén (1–0). Ez megnyugtatta a hazaiakat, többet birtokolták a labdát a folytatásban is, de nem sikerült növelni az előnyt. A vendégek viszont kihasználták a már szokásosnak mondható hazai hibákat, előbb egy szöglet utáni szituációból egyenlítettek, majd távoli lövésből a vezetést is megszerezték (1–2).

A második félidőben a mezőnyben zajlott a játék, egy előre ívelt labda utáni fejesből mégis egyenlített a Facultas (2–2). A gól jót tett a mérkőzésnek, érződött, hogy a hazai gárda rendezni tudta a sorokat. Játékban és erőben is felülmúlta most már ellenfelét a Dorcsák-csapat és csak az volt a kérdés, mikor sikerül újabb találatot szerezniük. Ez negyed órával a vége előtt meg is történt, Marko Iharos volt eredményes (3–2), a Tiszafüred pedig teljesen megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Dorcsák Zoltán: – Boldogok vagyunk, hogy győztünk. Remélem, hogy a rossz sorozatunkból egy ilyen fordulatos és változatos mérkőzés ki tudja húzni a csapatot. Annak is örülünk, hogy ezúttal közönségünket is ki tudtuk szolgálni.