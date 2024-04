Az első meccsen csütörtökön 18.30-kor Budapesten, a Kánai úti Sport11 Rendezvényközpontban lesz az első feldobás, másodikat vasárnap 17 órától rendezik a Ceglédi KE otthonában, míg a harmadikat szintén a fővárosban, jövő szerdán 18.30-tól játsszák a felek.

Horváth Máté (labdával) jól játékára a kupameccsek után a rájátszásban is szüksége lesz a Ceglédi KE-nek

Forrás: Facebook/Ceglédi KE

– Szuper dolog, hogy miénk a hazai pálya előnye, reális helyen állunk, ezt kéne kihasználnunk a folytatásban – mondta a klub honlapján a Vasas csapatkapitánya, a korábban több A csoportos csapatot is megjárt Medve Máté. – A rájátszás azonban mindig egy új helyzet, minden párharcot életre-halálra vívunk, fejben és testben egyaránt topformában kell lennünk. Bízom benne, hogy a hazai pálya előnye ad majd annyi önbizalmat a srácoknak, hogy sikerrel vegyük az első kört. Mindenképpen szeretnénk legalább a négy közé bejutni.

Sértő Ádám, a CKE edzője pedig ekképpen vélekedett az esélyekről.

– Talán a Vasas a legkedvezőbb ellenfél, amelyet kaphattunk. Az alapszakaszban is láthattuk, hogy még az érkezésem előtt egy szoros meccset tudott velük idegenben játszani a csapat, februárban pedig meg is tudtuk őket verni hazai pályán. Ellenben a többi lehetséges rivális ellen (PVSK, MAFC, BKG) 0–6-tal állunk. Fejben is fontos, hogy tudják a srácok, hogy van győzelmi esélyünk, ezért is fontos, hogy a Vasast kaptuk. Viszont a pasarétiek frissebben érkeznek a párharcba, hiszen nem játszottak a Hepp Kupán, ezt ellensúlyoznunk kell, nem ragadhatunk bele abba, hogy fáradtabbak a lábak. Így érhetjük el kitűzött célunkat.