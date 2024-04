Az előző idényben bronzérmet szerzett a Magyar Kupában a Szolnoki Olajbányász csapata, miután az elődöntőben 82–76-ra kikapott a Soprontól, a harmadik helyért vívott meccsen viszont simán, 100–77-re legyőzte a Kecskemétet. Az idei kiírásban ennél jobb eredményt szeretnének elérni a piros-feketék, ehhez viszont előbb szombaton az NKA Pécset kell felülmúlniuk az elődöntőben.

Rudner Gábor (labdával) szerint gyors indításokkal a Szolnoki Olajbányász legyőzheti a Pécset a Magyar Kupa elődöntőjében

Fotó: Nagy Balázs

Szolnoki Olajbányász–NKA Pécs

Szombat, 20.00 (tv: M4 Sport+)

Két hete találkoztak már a felek egymással a bajnokság alapszakaszában, akkor egy rendkívül küzdelmes összecsapáson végül 68–64-re nyert az Olajbányász, ezzel az eredménnyel pedig vélhetően szombaton is kiegyezne Oliver Vidin együttese.

Ráadásul a bajnokság rájátszásában is a baranyaiak lesznek a szolnokiak ellenfelei, így nem kizárt, hogy egy hónap alatt hét mérkőzést is játszik majd egymással a két csapat. A Tisza-partiak viszont még nem gondolnak a rájátszásra, előbb ugyanis a kupában szeretnék felülmúlni a Pécset, hogy aztán a Falco–Szeged párharc győztesével az aranyéremért csatázhassanak.

A kupa mérkőzések mindig másabbak, mint a bajnokik, itt ugyanis nagyobb a tétje egy-egy meccsnek, emiatt pedig nagyobb nyomás alatt kell teljesíteniük a játékosoknak.

A két héttel ezelőtti, Pécs elleni mérkőzésen Dustin Thomas eltiltása, illetve Lukács Norbert sérülése miatt Rudner Gábornak kellett beszállnia négyes posztra, a 26 éves játékos viszont remekül oldotta meg feladatát, olyannyira, hogy az ő kosarával nyerte meg a meccset az Olajbányász. Azóta Thomas és Lukács is visszatért a csapatba, így teljes létszámmal utazhatott a csapat pénteken a fővárosba, ahol még aznap este egy edzés várt a játékosokra, majd szombaton délelőtt is tréningezik még a csapat a mérkőzés előtt.

– Nemrég találkoztunk a Péccsel az alapszakaszban, akkor is agresszív játékot nyújtottak támadásban és védekezésben egyaránt – nyilatkozta hírportálunknak Rudner Gábor. – Végig küzdenek, soha nem adják fel, ez a legnagyobb erősségük. Akkor a hajrában sikerült bebiztosítanunk a győzelmünket, most azonban teljesen más mérkőzést várok. Semleges helyszínen, egy meccsen dől el a továbbjutás, amelyen a pillanatnyi dobóforma dönthet. Most is „verekedős” összecsapásra számítok, amelyen száztíz százalékot ad majd bele mindkét csapat. Gyorsabb játékot játszunk, mint az NKA, indításokból sok pontot szeretnénk majd szerezni. Legutóbb a négyes posztról Dustin Thomas és Lukács Norbert sem állt rendelkezésre, így nekem kellett megoldanom a feladatot. Visszatérésükkel nagy pluszt adhatnak majd a csapat játékának, így ráadásul olyan, mint ha plusz egy posztot nyertünk volna. Természetesen az a célunk, hogy bekerüljünk a döntőbe, és ott is nyerni szeretnénk, de egyelőre még csak a szombati meccsre gondolunk a Pécs ellen.

A Magyar Kupa programja

Szombat: Falco KC Szombathely–SZTE-Szedeák, 17.00, NKA Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 20.00 (tv: M4 Sport+). Vasárnap: Bronzmérkőzés, 17.00 (tv: M4 Sport+), döntő, 20.00 (tv: M4 Sport).