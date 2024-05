Szép szezonzárásra készült a Szolnoki MÁV vasárnap, az NB III. 30. fordulójában a már kieső Füzesgyarmat otthonában.

Dósa Zsomborék (kék mezben) pont nélkül zártak az utolsó fordulóban, de így is ötödik lett a Szolnoki MÁV

Fotó: Nagy Balázs

Füzesgyarmati SK–Szolnoki MÁV FC 2–0 (0–0)

Füzesgyarmat, vezette: Török Mihály (Juhász B., Juhász Sz.)

Szolnok: Csáki – Sitku (Dudok, 76.), Tisza, Iván M., Lengyel B., Annus, Pelles (Barna V., 62.), Kató (Lengyel G., 62.), Dósa (Demeter V., a szünetben), Antal G., Szabó R. Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Szabó M. (51.), Kiss Sz. (71.).

Az első perctől kezdve tudása alatt teljesített a Szolnoki MÁV, rengeteg technikai hibával játszott, és nem tudta feltörni a jól záró Füzesgyarmat védelmét, az utolsó passzoknál általában hiba csúszott a gépezetbe. A hazaiak pedig jól játszottak, zárt védekezésből indulva támadtak, gólt viszont nem szereztek az első félidőben.

A fordulás után viszont hamar betalált Szabó Martin révén a Füzesgyarmat, a MÁV pedig a folytatásban sem tudott feljavulni, s hiába cserélt Horváth Csaba, az újak sem tudtak lendíteni a játékon. Húsz perccel az első gólt követően megszerezte újabb találatát a békési együttes, amellyel eldöntötte a mérkőzést is, 2–0. A különbségnek a Tisza-partiak örülhettek inkább, hiszen a hazaiak a két gól mellett háromszor a kapufát is eltalálták, míg a Szolnoknak egy nagyobb lehetősége volt az egész mérkőzésen. Ötödik helyét viszont a vereség ellenére is megtartotta a tabellán Horváth Csaba együttese.

Horváth Csaba: – Szégyellem magam a csapat helyett is, megyei első osztály színvonalán futballoztunk.