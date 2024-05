Annak tudatában lépett pályára a Tiszafüredi VSE az utolsó fordulójában, ha pontot szerez, akkor biztosan elkerüli a kiesést.

Újabb győzelmével elkerülte a kiesést a Tiszafüredi VSE

Fotó: MW-archív

DVSC II.–Facultas-Tiszafüredi VSE 1–2 (1–1)

Debrecen, Oláh Gábor utcai Stadion, vezette: Szántó Simon Péter (László I., Zahorecz R.)

Tiszafüred: Lisztes – Bernáth, Barzsó (Ujvári, 90+2.), Bertók (Szövetes, 90+2.), Gránicz (Nagy Zs., 81.), Kovalecz, Mácsai, Aranyos, Kalmár F., Pataki V. (Antics, 87.), Engel. Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Doktor (3. – tizenegyesből), ill. Kalmár F. (9.), Pataki (85.).

Jól kezdte a meccset a Tiszafüred, még annak ellenére is, hogy a kis Loki már a harmadik percben tizenegyeshez jutott, amelyet értékesített is, 1–0. A bekapott gól nem törte meg a lendületet, és Kalmár Ferenc révén gyorsan egyenlített is Dorcsák Zoltán csapata. Ezt követően kissé leült a játék, a félidőig nem is született újabb találat.

A második felvonásban is javarészt a mezőnyben folyt a játék, jól védekezett a Tisza-tó-parti gárda, így nem tudtak érvényesülni a debreceniek. A hajrában pedig egy szögletet követően Pataki Viktor juttatta a hálóba a labdát, amivel zsinórban negyedik meccsét is megnyerte a Füred, 1–2. Emellett pedig ez volt a tizedik olyan mérkőzés, amelyen nem találtak legyőzőre a sárga-kékek, akik a győzelem által bebiztosították tagságukat a következő szezonban is az NB III.-ban.

Dorcsák Zoltán: – Gratulálok a csapatnak az egész féléves teljesítményhez.