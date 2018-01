Nyolcszázmilliós hitelből építenek gyermekparadicsomot Cserkeszőlőn

A kormány hozzájárult, hogy az önkormányzat 800 millió forint hosszú lejáratú hitelt vegyen fel a „Baby World” megépítéséhez. A településnek régi vágya, hogy a jelenlegi – az önkormányzat tulajdonában lévő – fürdőt egy gyerekeknek szánt vízi paradicsommal bővítsék ki.

Ennek megvalósításához több pályázatot is benyújtottak az elmúlt években – sikertelenül. Ezért a képviselőtestület úgy döntött, saját erőből építik fel a létesítményt a jelenlegi szálló és az étterem között.

A település költségvetése azt mutatta, akár egy több száz millió forintos hitellel is elbírnának. Csakhogy sokáig az önkormányzat hitelkérelmét is elutasította a kormányzat, most azonban megkapták a hozzájárulást: felvehetik a 800 millió forintot.

Az építkezés bontással, tereprendezéssel kezdődik még januárban. A munkálatok legalább egy-másfél évig eltartanak, de ez alatt az idő alatt sem zárják be a létesítményt.

A tervek szerint a vízfelület ezer négyzetméterrel, a szálláshelyek száma hatvankét szobával bővül. A részletekről szerdán tartottak egyeztetést a képviselők.

Joó Zsuzsa