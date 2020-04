Tüzet okoz a gondatlanság, akár hárommilliós is lehet a bírság

Ugrásszerűen megemelkedett a szabadtéri tüzek száma az elmúlt napokban a csapadékszegény időjárás miatt. A tűzoltókat idén már háromezer szabadtéri tűzesethez riasztották országos szinten. Ezeknek a 45 százaléka kerti zöldhulladék égetése miatt alakult ki, és 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza.

A tavaszias időjárásnak köszönhetően egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak, így sokan leégetik a tarlót, meggyújtják a száraz növényeket. Emiatt pedig rendszerint emelkedik a szabad területi tüzek száma. Az utóbbi időben megyénkben is többször meggyulladt az aljnövényzet.

Országosan idén eddig már háromezer alkalommal riasztották szabadtéri tűz miatt a tűzoltókat. Megyénkben pedig 173 esetben kellett beavatkozniuk a lánglovagoknak.

– A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát – hangsúlyozta Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő.

– Ne feledjük, hogy tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül, valamint mindig legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag, például víz, homok vagy tűzoltókészülék. Emellett gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról is, úgy mint gereblye, lapát, vasvilla. Nagyon fontos, hogy feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.

A szóvivő hozzátette, hogy belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés. Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos! A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése pedig bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervénél írásban jelezni.

Németh Ádámtól azt is megtudtuk, hogy a szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – 20 ezer forinttól hárommillió forintig is terjedhet.