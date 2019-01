Álomesküvővel lepne meg egy nehéz sorsú tiszazugi párt Szilvi és Bence

Ma már Londonban él az egyébként kunszentmártoni Berczeli-Nagy Szilvia, aki üzlettársával együtt egy „álomesküvő” megszervezését ajánlotta fel egy idén házasulandó fiatal tiszazugi párnak.

„Álomesküvőt” ígér egy idén házasulandó párnak a kunszentmártoni Berczeli-Nagy Szilvia és üzlettársa, Gellért Bence. Az esküvő- és rendezvényszervezők annyit kérnek a házasulandóktól, meséljenek magukról, hogyan ismerkedtek össze, milyen körülmények között élnek.

Szilvinek és Bencének az a terve, hogy nehéz sorban élő párt támogassanak.

– Mert mindenki úgy képzeli el élete legboldogabb napját, hogy az csodaszép, az tökéletes! De nem mindenki engedheti meg magának, hogy az valóban csillogó és pompás legyen.

– Mi abban tudunk segíteni, hogy a helyet, amelyet kiválaszt az ifjú pár, gyönyörűen „felöltöztetjük”, minden dekorációt, terítéket mi viszünk, ennek költségét mi álljuk. Legalább ezt a terhet levesszük a fiatalok válláról – magyarázza Szilvi, aki Kunszentmártonban nőtt fel, de ma már Angliában él férjével.

– Bence Budapesten dolgozik rendezvényszervezőként, én pedig egy londoni étterem vezetője vagyok, de így is remekül működik a távüzleti kapcsolatunk. Számos közös munkán vagyunk túl. Mobil vagyok: ha szükséges, felülök a repülőre és már itthon is vagyok.

Szilvi elmeséli, tavaly nyáron ment férjhez, így most már „belülről” is tudja, mi hogyan zajlik egy esküvőn és mi mennyibe kerül. Az ő esküvőjük és lakodalmuk Szentesen és Kunszentmártonban volt.

A polgári szertartást a szentesi Kurca-parton tartották egy mólón, a menyasszony és a vőlegény pedig a folyón egy kenuval érkezett az esküvő helyszínére.

Ez szigorúan titkos részlete volt a szertartásnak, így nem lehet csodálkozni, hogy a násznép és az anyakönyvvezető is aggódva várta a párt, akik csak az utolsó (utáni) pillanatban tűntek fel – méghozzá a legszokatlanabb irányból. A kunszenti templom előtt pedig egy fagylaltoskocsi várakozott, hogy fagyos nyalánkságaival hűsítse a vendégeket.

– A meglepetés és a szokatlan részletek szerintünk hozzátartoznak egy-egy esküvőhöz, lakodalomhoz. Ezt tudjuk ígérni a szerencsés, általunk kiválasztott fiatal párnak is.

– Mert meg lehet teríteni nagyon szépen, virágokkal is fel lehet díszíteni egy éttermet, de ha mindez nem lesz személyes, akkor valami hiányérzete lesz az embernek – vélekedik a fiatalasszony.

A felajánlók ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy az ifjú párt szeretnék közelebbről is megismerni. Beszélgetnének velük, hiszen életük egy-két apró részletére is kíváncsiak. Szilvi és Bence úgy tervezi, távolság ide vagy oda, ők hajlandóak leutazni Kunszentmártonba, hogy együtt töltsenek pár órát a fiatalokkal.

Február végéig lehet jelentkezni

Február végéig lehet jelentkezni a leendő házaspároknak Szilviéknél e-mailben (info@bdesigneventdecor.com) vagy írott levélben, akár a polgármesteri hivatalban is.

Az önkormányzat is támogatja ugyanis a felajánlást, még az anyakönyvvezetők is tudnak a kezdeményezésről. Persze nem csak és kizárólag kunszentiek jelentkezését várják, a környékről is írhat bárki, aki idénre tervezi esküvőjét!

– Idén a kunszentieknek segítünk, jövőre pedig a mezőtúriaknak, Bence ugyanis odavalósi. Ez tehát csak a kezdet, a későbbiekben reméljük, még több ifjú párnak tudunk majd álomesküvőt rendezni! – mondja Szilvia. Az ő esküvője különleges volt – ilyet ígér a kiválasztott ifjú párnak is.

