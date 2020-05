Állások haveroknak, rokonoknak? A szolnoki baloldal zűrös ügyei

Amióta Ligeti József önkormányzati képviselő április végén tartott sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozta a Szolnoki Többség nevű ellenzéki tömörülés közgyűlési tagjaira is terhelő dokumentumait, e politizáló csoportosulás körüli botrányok nem csillapodnak. Az internetes közösségi oldalon közelmúltban létrehozott „Szolnokrata” csoport – melyet elindítója és tartalmának gondozója egy durva fenyegetés miatt a napokban törölni kényszerült – a fent jelzett tájékoztató hanganyagából tett fel részleteket. Miután az Origo beszámolt arról, hogy egy kiszivárgott felvételen Lukácsi Katalin (MMM) és Szotyori-Lázár Zoltán (Jobbik) egymást alázták, utóbbi politikus a közösségi oldalán közzétette a teljes beszélgetést. Utánajártunk az igazságnak, vajon bomlik-e Szolnokon a baloldal?

Mint arról korábban beszámoltunk, a városi közgyűlésben a Szolnoki Többség (SZT) XXI. század nevű frakciót vezető Ligeti József az áprilisi sajtótájékoztatóján bejelentette, miszerint ő, és a DK színeiben politizáló Fajcsák Károly március 19-én kiléptek az ellenzéki koalícióból, és „Szolnok Városért Független Frakció” néven folytatják képviselői munkájukat. Majd pedig az okokról is szólt.

Először is sorra mutatta fel a Szolnoki Többség tagjaival az elmúlt hetekben, hónapokban váltott elektronikus levelezéseit. Ezek mindegyike olyan párbeszédeket tartalmaz, melyek szerint az addigi ellenzéki képviselőtársai közül többek, illetve a közvetlen környezetük számára rendkívül jól jövedelmező állásokat és megbízásokat kellene létrehozni a városi költségvetés terhére. Ezek közül néhány azóta meg is valósult. Ligeti ezt vállalhatatlannak tartja.

A képviselő akkor arról is szólt, tudomása van arról, miszerint nem szakmai, hanem ideológiai szempontból történt váltás a Szolnok Televízió élén. Elmondta, hogyan került a jobbikos Szotyori-Lázár Zoltán az SZTV Zrt. felügyelőbizottság elnöki székébe, s ugyanő hogyan tette be „harcostársait” a városi cégekbe. Miként választottak hamarjában jobbikos személyt a piac vezető posztjára, akit szintén rekordgyorsasággal le is kellett mondatni. Hogyan akartak két, az ellenzék képviselőihez köthető hölgyet az Aba-Novák Agóra igazgatóhelyetteseinek megválasztani, s amikor ezt az igazgató, Molnár Lajos Milán visszautasította, akkor az egyik jelenlegi képviselő Molnár leváltását szorgalmazta. Állítása szerint Szotyori-Lázár a Szolnoki Többség hangadója, aki az ellenzék vezetését irányítja.

Beszélt arról is, mennyi új álláshely jött létre titkároknak, titkárnőknek, tanácsnokoknak, több száz ezer forintos javadalmazásért, s az is, hogy mely önkormányzati cégek ügyvédjeit, jogtanácsosait akarják elmozdítani, s Szotyori-Lázár ügyvédi irodájára lecserélni. Ligeti József a sajtótájékoztatón több személyt, ellenzéki vezetőket, képviselőket is megemlített, akik szerinte nem azon a tisztességes úton járnak, mint a kezdetekben, amikor a Szolnoki Többség elindulásakor ez alapvetés volt.

A napokban megkerestük az ügyben Ligeti Józsefet, aki röviden annyit válaszolt: a sajtótájékoztatón elhangzottakat fenntartja, mert azok valós tényeken alapszanak, ahhoz hozzáfűzni valója nincsen.

„Ligeti József adja vissza a képviselői mandátumát! Becsapta a szolnoki ellenzéki erőben bízó szavazópolgárokat. Egyik képviselőtársát megvezetve saját koalíciója ellen fordult, azok tagjait megrágalmazta”. Ilyen és ebben a hangnemben fogalmazott mondatok hangzottak el azon a tájékoztatón, melyet a Szolnoki Többség néven működő baloldali-liberális képviselőcsoport tartott a városházán, s amely épp Ligeti József megdöbbentő tartalmú tájékoztatójának tartalmára volt reakció. A koalícióból kilépett, függetlenné lett képviselő „vádjaira” azonban akkor érdemi válaszok nem voltak. Azon kívül, hogy a tájékoztató szereplői szerint Ligeti árulóvá vált.

Nemrégen a Ligeti sajtótájékoztatóján készült hanganyag részletei azonban felkerültek a közösségi oldalra, a Szolnokrata néven indított, ám azóta törölt profil alá. Amit felháborodásukban sokan posztoltak és megosztottak, ám a napokban a csoport lekerült a fb-oldalról, felhasználóját ugyanis fizikai bántalmazással fenyegették meg, legalábbis, mielőtt eltűnt, ezzel indokolta meg a profiltörlést.

Szotyori-Lázár Zoltánt a minap felhívtuk telefonon, és készséggel válaszolt érdeklődésünkre. A Jobbik szolnoki szervezetének elnöke elmondta, hogy ugyan Ligeti valós történéseket mondott el, ám valótlan következtetésekkel, igaztalan megállapításokkal. Kezdve azzal, hogy a Szolnoki Többség fb-oldalát nem egyedül ő gondozza, gondozta, annak tartalmát az ellenzéki csoportosulás mozgalmainak további öt szakértője kezeli. A Szolnok Tv felügyelőbizottságával kapcsolatban elmondta, a háromtagú grémiumnak ő, illetve két fideszes illető a tagja. Így, akárcsak a napokban történt, a többség akarata dönt bizonyos kérdésekben. Ugyanúgy demokratikus a döntés, akárcsak egy közgyűlésben – tette hozzá, majd kitért arra, van-e nézeteltérés a SZT-en belül.

– Jómagam nem vagyok képviselő, így a Szolnoki Többség frakciócsoportjának sem vagyok tagja. Mint az ellenzéki tömörülés szimpatizánsa, annyi rálátásom azért van a belső ügyekre, hogy tudtommal nincsen szakadás. Véleménykülönbségek persze előfordulnak, ám a csoportosulás konstruktív megbeszéléseknek is a tere, ez pedig természetes abban a közösségben, amely több fejjel, de egy akarattal gondolkodik és cselekszik.

– Két civil kötődésű személy kivált. Közülük a párton kívüli, de a DK támogatottságával a közgyűlésbe került Fajcsák Károly független képviselőként továbbra is a többség állásfoglalásaival ért egyet. Míg Ligeti József egy másik útra lépett, s megcsalta a rá szavazókat. Én éles különbséget húznék a két városatya döntése közé. Ligeti ráadásul minimum inkorrekt volt, egyébként pedig személyiségi jogot sértő cselekményt követett el a tájékoztatóján elmondottakkal. Ráadásul, névvel, olyan embereket is megrágalmazott, akik nem közszereplők – állította Szotyori-Lázár Zoltán.

A Jobbik városi elnöke a szóba került ügyvédi irodája kapcsán pedig hangsúlyozta: – Nem arról van szó, hogy cégem legyen az önkormányzati gazdasági társaságok jogi képviselője. A „megfelelési tanácsadás” egy tavaly év végén bevezetett új jogképviseleti formula, például városi cégek monitorozására. Korábban hozzám volt köthető a Szolnok Tv korábbi botrányos ügyeinek feltárása, így régóta rálátásom van az önkormányzati társaságok ügyvitelére, ezért került szóba a nevem és irodám neve. Higgyék el, Ligeti kilépésével és kijelentéseivel nem lett a városban több fideszes szavazó, nélküle viszont tisztult az ellenzék – jelentette ki Szotyori-Lázár Zoltán.

A jobbikos politikussal a napokban sokat foglalkozott a sajtó egyéb megnyilvánulásai okán is. Az Origo és a Magyar Nemzet online változatai arról számoltak be, hogy Szotyori-Lázár és a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja, Lukácsi Katalin egy napvilágra került telefonbeszélgetésük közben porig alázták egymást, s mindketten a másik politikai hozzáértését kritizálták. Sőt, Lukácsi lehazugozta Szotyori-Lázárt, szemére vetette, hogy „név nélkül vezeti félre a szolnoki lakosokat a Szolnoki Többség Facebook-oldalán”, illetve, hogy egy NAV-os ügye miatt zsarolhatóvá tette magát a Fidesz részéről. A telefonbeszélgetést Lukácsi rögzítette, annak tartalmát pedig Szotyori-Lázár tette fel fb-oldalára (facebook.com/drlazarzoltan). Ebben az ügyben is beszéltünk a jobbikos alapszervezet elnökével. Tulajdonképpen ugyanazt mondta el, amit a fb-oldalán is feltüntetett:

„A telefonbeszélgetés apropóját az adta, hogy tavaly nyáron a rivális ellenzéki tömörülés egy – azóta már a Fideszhez igazolt – tagja kitett az oldalára egy olyan képet, mely csupán engem ábrázolt a Szolnoki Többség Facebook-oldal tartalomszerkesztőjeként, holott már akkor is többen szerkesztették az oldalt. Ezt kértem számon meglehetősen indulatosan Katin, mert ezzel a végtelenül ostoba lépéssel lehetőséget teremtettek politikai ellenfeleinknek arra, hogy polgári pereket indítsanak és feljelentéseket tegyenek ellenünk személyiségi jogaik és nem létező becsületük megsértése miatt. Ez egyébként meg is történt… …Azóta a választás lezajlott és a valódi ellenzéki szereplők megbékéltek egymással. Így Katira sem haragszom, hogy rögzítette ezt a beszélgetést. Ki tudja, lehet, hogy majd 100 év múlva érdekes kortörténeti dokumentum lesz történészek számára”.

A telefonbeszélgetés másik szereplőjét is megkerestük. Lukácsi Katalin elmondta, lezárultak a viták, az alapcélok egy része teljesült. Mint említette, a tavalyi véleménykülönbséget követően rendeződött a politikai kapcsolata Szotyori-Lázár Zoltánnal is.

– Az ellenzék két csoportja nem találta egy ideig a közös hangnemet, nehéz időszak volt. Ám fölülkerekedett az észszerűség és a célszerűség, eközben Ligeti Józsefet elveszítettük, s ő is bennünket. Kimondom, a személyisége zavaró volt több megbeszélés és megegyezés közben, és bár én egy ideig védtem, de rá kellett jönnöm, hogy alapvetően konfliktusos ember – jegyezte meg Lukácsi Katalin.

Ligeti független vizsgálóbizottság felállítását kérvényezte

Ligeti József pénteken sajtótájékoztatót tartott, melyre az Új Néplapot és a Szolnok Televíziót hívta meg. Az eseményen arról számolt be, hogy aznap reggel, mint önkormányzati képviselő, mint a szolnoki közgyűlés tagja, írásban kérvényezte Szalay Ferenc polgármesternél, hogy a városvezető vagy a jegyző, vagy arra illetékes, állítson fel egy független vizsgálóbizottságot.

Ennek oka, hogy március 19. óta az internetes közösségi oldalon ismerősnek vélt ismeretlen személyek, különböző nicknevek alatt naponta beszennyezik a nevét, fenyegetik őt és családja tagjait. A kérvénye arra irányul, hogy a független bizottság vizsgálja meg, hogy az április végi sajtótájékoztatóján az általa elhangzottak igazak-e, avagy valótlanok. A városvezetőnek címzett levélben arra is kitért, hogy a független bizottság a vizsgálata megállapításának eredményeit tárja a nyilvánosság elé.

És mi a Fidesz-frakció véleménye?

– Az a belső feszültség, ami a Szolnoki Többség frakciószövetséggel kapcsolatosan Ligeti József és Fajcsák Károly kilépésével a felszínre került, sokakat meglepett. Ligeti József a sajtótájékoztatóján nagyon súlyos állításokat fogalmazott meg egykori frakciótársaival szemben, amikre azóta sem kaptunk válaszokat. Morálisan és etikailag elfogadhatatlan az állítások tartalma.

– Ha igazak ezek az állítások, akkor mindenkinek le kell vonnia a megfelelő konzekvenciákat a frakciószövetségen belül. A szolnoki közgyűlés becsülete megkívánja a tiszta beszédet. Nagyon remélem, hogy a Szolnoki Többség minél hamarabb válaszokat ad nekünk Ligeti József felvetéseire. Ez ugyanis a további közös gondolkodásnak, valamint az együttműködésnek, véleményem szerint, alapvető feltétele – mondta hírportálunknak Tasnádi Zoltán képviselő, a közgyűlés Fidesz frakciója vezetője.