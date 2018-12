Az Új Néplappal nyert félmilliós nyeremény lesz a„vésztartalékuk”

Ahogy azt korábban is írtuk, csütörtökön vették át törökszentmiklósi olvasóink, Juhász Béla és felesége, Mária karácsonyi mozaikkereső játékunk félmillió forintos nyereményét.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

– Izgulunk egy kicsit – vallja be Juhász Béláné Mária, miközben helyet foglalnak. Persze, ez olyan jóleső, bizsergető izgatottság, nem sokszor adódik az ember életében, hogy félmilliós nyereményt vesz át.

Márpedig a házaspár ezért érkezett szerkesztőségünkbe. Sok más olvasóhoz hasonlóan, ők is részt vettek játékunkban.

A legszerencsésebbek azonban ők voltak megyénkben. Ők vihetik haza egyik legnagyobb nyereményünket, az 500 ezer forintot.

– A férjem mindennap elolvassa az újságjukat. Töviről, hegyire, betűről betűre. Ennek ellenére a múlt pénteki lapban nem vette észre, hogy a nyertes kihirdetésénél a mi nevünk szerepel. Vagy tán’ nem is olvastad aznap a Néplapot? – fordul párjához a feleség. Béla csak hümmög, már nem is emlékszik rá.

– No mindegy is. Így hétfőn, amikor hívtak az újságtól, hogy gratuláljanak, hirtelen nem is tudtam, miről van szó. Majd miután kapcsoltam, akkor meg nem hittem el.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mária hozzáfűzi, bár a kuncsorbai rokonoknak feltűnt a név, de nem voltak benne biztosak, hogy ők a szerencsések. Törökszentmiklóson ugyanis több Juhász Béla is él.

Béla (a nyertesünk) és felesége egyébként hosszú-hosszú ideje olvassák a Néplapot. Sőt, a férfi „testközelből” is ismeri az újságot, ugyanis régen kézbesítőként is dolgozott Miklóson. Hajnali fél háromkor kelt, kivitte a Néplapot mindenhová, majd ment tovább dolgozni, mint kőműves.

– Emlékszem, amikor kézbesítő voltam, egyik karácsony előtt nyertem egy kávéfőzőt a cégtől. Azt hiszem, az volt az egyetlen nyereményem, azóta nem mosolygott ránk a szerencse. Ugye? – néz párjára a ma már nyugdíjas férfi.

Mária elgondolkodik, majd felidézi, hogy egyszer, a nyolcvanas években egy keresztrejtvényújság is kisorsolta őket. A nyeremény egy vacsora volt a Hiltonban, fent, Budapesten. Mire felutaztak a fővárosba, majd a vacsora után visszataxiztak a vasútra, és megvették visszafelé is a vonatjegyet, egy vagyont költöttek a nyereményre.

Az újságban legszívesebben Béla a sportot olvassa, a kedvence a sportmelléklet. Nem csoda, fiatalkorában maga is sportolt, focizott. Mária a helyi híreket szereti leginkább, no meg a rejtvényeket.

– Természetesen a recepteket is kedvelem, a Mindmegette mellékletet is mindig átböngészem. De nem csak én, hanem Béla is! Az a szokása, hogyha valamelyik megtetszik, az újságot a receptnél kinyitva elém teszi. Nem mond semmit, de én tudom, hogy mit szeretne: azt az ételt készítsem el neki!

Természetesen kifaggatjuk a házaspárt, vajon mire fordítják a félmilliós nyereményt. Figyelmeztetnek előre, ne számítsunk semmi különleges válaszra: ez az összeg lesz későbbiekben a „vésztartalékuk”.

Mert bizony egy kertes háznál mindig akad javítanivaló, és az élet is hozhat olyan fordulatot, amikor jól jön a félretett pénz. Beszélgetésünk legvégén Mária odasúgja nekünk: nyáron unoka érkezik a családba! Az első!

Egy félmilliós nyeremény és egy unoka…, gyönyörű karácsonya lesz a Juhász házaspárnak, az biztos!

A nyereményjátékon való részvétel egyébként a férj ötlete volt.

– Amikor hozta nekem, hogy itt van egy játék, amivel sok mindent lehet nyerni, én csak legyintettem. Azt hittem, megint bedobtak valami szórólapot a postaládába, tudják, amivel például autót meg arany ékszereket lehet nyerni.

– Csak persze vásárolni kell hozzá valamit. Mondtam is, hogy hagyjon engem békén az ilyenekkel. Aztán, mikor elolvastam, hogy miről szól a játék, bólintottam. Béla hozta mindig az újságot, mit kell kivágni, én meg ragasztgattam. És milyen jól tettük! – nevet boldogan Mária.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS