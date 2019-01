Díjat kapott Vadas Ilona, a Kossuth Lajos Általános Iskolai Tagintézmény tanítónője

A magyar kultúra napján Kisújszállás Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díját vehette át Kecze István polgármestertől Vadas Ilona, a Kossuth Lajos Általános Iskolai Tagintézmény tanítónője.

– Már anyukám hasában is Kossuth-iskolás voltam – állítja Vadas Ilona, aki hivatástudatát is 83 éves pedagógus édesanyjától örökölte. – Mindig azt láttam otthon, hogy a világon a legjobb dolog a tanítás. A testvéremmel gyerekként játszottunk tanító nénist, s javítottam füzetet, ahogy anyutól láttam. A zenei tagozatos nevelés mély lelki nyomot hagyott bennem, a zenén keresztül fejezem ki ma is érzelmeimet. Hiányzik, ha nem hallok zenét, ha nem énekelhetek – állítja a kitüntetett, aki több jeles fesztiválon szerepelt gimnazistaként és debreceni főiskolásként is.

– Alapítója és tagja vagyok a Phonix Kórusnak, az iskolában pedig a Diri-dongó kórust vezetem. A férjem agrármérnök, ő nem zenél, de támogat bennünket a fiammal a zenélésben. Ő a Mellofon együttesben játszik. Mindig feladatomnak tekintettem, hogy nyitni kell egy gyereket a zene felé. Sok olyan tanítványom volt, aki a zene által kinyílt. Nagyon örülök, amikor a gyerekek azt mondják egy próbán, jaj, daloljuk el újra, mert tetszett. Aki kórusban énekel vagy hangszert tanul, az kitartásban, figyelemkoncentrációban sokkal határozottabb lesz – állítja Vadas Ilona, aki meghatottan vette át díját.