Kiss János fotósnak nyílt kiállítása a szolnoki könyvtárban

„A pillanat varázsa” címmel nyílt természetfotókból tárlata kollégánknak, Kiss Jánosnak csütörtök délután a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban.

A megnyitóünnepség a Szakajtó Citerazenekar előadásával kezdődött. A folytatásban Bulbuk Kornélia művelődésszervező szólt néhány szót Jánosról és munkásságáról.

– Megtiszteltető, hogy engem kért fel erre a feladatra, hiszen aki ismeri Jánost, látta munkáit tudja, hogy egy olyan emberről és művészről beszélünk, aki mindig a tökéletességre törekszik. Akár órákon át képes keresni a megfelelő fényviszonyt, vagy hogy egy vidra kibújjon végre az odújából [ez a fotó is megtekinthető – a szerk.]. Már gyerekkorában is több órát dolgozott a sötét kamrában első orosz gépével, melyet szülei vásároltak neki, ezzel támogatva tevékenységét.

– Fotóit itthon és külföldön is ismerik, utazási prospektusokban találkozhatunk velük, betekintést nyerve az adott ország szépségeibe, természeti- és kulturális adottságaiba. Havi- és napilapoknak is dolgozik, az Új Néplap hivatalos fotósaként láthattuk közéleti és társadalmi rendezvényről készült munkáit is. Elmondhatja magáról, hogy Nánási Pál fotóművésszel közös kiállítása volt a budapesti Lurdi Házban – zárta szavait Kornélia.

Végezetül János is megosztotta a hallgatósággal gondolatait, akinek műveibe egyébként már másodszor nyerhetnek betekintést az érdeklődők Szolnokon.

– A fotózást először autodidakta módon tanultam, később tanfolyamokat végeztem, így hivatásos fotós lettem. Próbáltam minél jobban elsajátítani ezt a művészetet. Folyamatosan figyelem a természet megújuló világát. Feladatomnak és kötelességemnek érzem, hogy ezeket az olykor csak apró csodákat dokumentáljam, megőrizzem a következő generációnak, emlékeztetve ezzel őket arra, milyen csodálatos világ vesz bennünket körül. Imádom ezt a munkát – mondta a fotós.

A kiállítás február 29-ig látogatható a könyvtár Művészeti szalonjában.