Mozaikkereső: értékes robotporszívót nyert olvasónk

Szabó Józsefné szajoli lakos nyerte november 16-án indított nyereményjátékunk egyik díját, az értékes robotporszívót. Nyereményét kedden délután vette át munkatársainktól, az Új Néplap ügyfélszolgálatán.

– Nagy meglepetés volt számomra, hiszen a lányom küldte be a játékszelvényt, mert én három hetet Hévízen tartózkodtam. Először nem is mertük elhinni, hogy mi vagyunk a szerencsések, amikor megláttuk, hogy Szabó Józsefné, és hogy Szajol – többen is élünk ilyen névvel a településen –, csak már amikor felhívtak az újságtól.

– Nagyon örülünk neki, remélem, ezzel a porszívóval már jóval könnyebb lesz a takarítás, hiszen nem kell huzigálni, mint a másikat. Az előszobában biztosan nagy hasznát vesszük majd – mondta a boldog nyertes, aki azt is elárulta, legalább huszonöt éve előfizetője az Új Néplapnak.

– Meg vagyok elégedve az újsággal, az elejétől a végéig el szoktam olvasni, általában reggelente. A lányom szokta behozni, ő olvassa el először, amikor pedig elmegy dolgozni, akkor következek én – tette hozzá mosolyogva Szabó Józsefné.

Nyertesünk azt is elárulta, a karácsonyt másik lányánál tölti Zalaegerszegen, ahol már három unokája is nagyon várja.

A mozaikkereső játékot hűséges előfizetőink számára indítottunk. Sok értékes nyeremény talált gazdára a de­cember 13-i, közjegyző jelenlétében megtartott sorsolást követően.

A szerencsések között országos szinten összesen tizennégy darab ötszázezer forint értékű Takarékbank banki utalványt, tizennégy darab laptopot, tizennégy darab Iphone7-es telefont, tizennégy darab robotporszívót és tizennégy darab kétszemélyes wellnesshétvégét sorsoltunk ki, így mind a tizennégy lapunk elkötelezett olvasói egyenlő eséllyel indulhattak az ajándékokért.

Megyénkben öt nyeremény talált gazdára, az öt nyertes az elkövetkezendő hetek során veszi át az értékes nyereményeket.

