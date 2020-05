Százmilliós fejlesztés valósult meg a szolnoki vadasparkban

Szolnok egyre bővülő látnivalóinak sorát újabbak gyarapítják, miután a NEFAG Zrt. százmillió forintból fejlesztette a méltán közkedvelt Bagolyvár Vadasparkot – tájékoztattak Szolnok város hivatalos oldalán.

A vendégek visszajelzései és a látogatószám folyamatos növekedése következtében időszerűvé vált a létesítmény megújítása, átfogó fejlesztése, melynek során fontos célkitűzés volt, hogy megmaradjon a tizenkét éve alapított vadaspark családias hangulata és a létesítmény továbbra is képes legyen erdei iskolai foglakozások kiszolgálására, nyári táborok megrendezésére.

Az elmúlt időszakban elvégzett munkák eredményeként jelenleg harminchat faj százötvenkilenc egyede tekinthető meg. A fejlesztéssel a vadaspark egy korszerű fogadóépülettel és gondozói helyiségekkel, új parkolórésszel, további négyszáz folyóméter térköves sétaúttal, öt nagyméretű kifutóval és berendezéseivel bővült. Az újként kialakított kifutók 9.000 m² bővítést jelentenek, így már 28.000 m² területen lehet zavartalanul megcsodálni az állatokat a természetes élőhelyükhöz hasonló körülmények között.

A vadaspark 2019-ben megkapta a legszigorúbb, állatkerti előírásoknak megfelelő hatósági besorolást így az a későbbiekben további különleges állatoknak is otthonaként szolgálhat. A fejlesztések során a társaság különösen óvta a területen található fákat, és csak a legszükségesebb esetben, mértékben került sor azok kivágására, illetve további tizenötezer csemetét ültetett el.

A tájba illő fogadóépület mellett egy új nyuszi simogató épült. A vadaspark területén három helyre is új játszótéri eszközök kerültek, elkészült egy mezítlábas tanösvény is. A bejáratnál immár büfé és akadálymentesített mosdó üzemel. A több fajta kedvezmény szerint csoportosított belépőjegyek megváltására a fogadóépületben kialakított jegypénztárban lesz lehetőség. Mindemellett pedig új ajándékbolt is épült – olvasható a tájékoztatóban.

A NEFAG Zrt. közel százmillió forint nagyságrendű vadasparki fejlesztésének köszönhetően, Szolnok olyan erdei létesítménnyel lett gazdagabb, amivel megteremtődött a szabadidő tartalmas, élményekkel teli eltöltésének lehetősége.