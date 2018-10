Megjelent Grecsó Krisztián és a Csík Zenekar első közös dala

A 30 éves Csík Zenekar és a Harminc év napsütés című regény írója, Grecsó Krisztián egy napra elvonultak egy egri borospincébe, hogy együtt írjanak egy új dalt. Egy új dalt, ami ott és akkor születik meg. Szabó Attila szerzeményére, Grecsó tollából a Csík Zenekar jubileumi dala megszületett, az első közös dal születésének kulisszatitkait Lévai Balázs rendező egy különleges kisfilmben is megörökítette.

A Csík Zenekar és Grecsó Krisztián író közös dala is hallható lesz majd december 28-án és 29-én a Budapest Kongresszusi Központban, ahol a zenekar az elmúlt 30 évet egy nagyszabású duplakoncerttel ünnepli.

Az estek fényét számos vendég jelenléte emeli majd, akik valamennyien fontos szerepet játszottak a Csík Zenekar pályafutásában: Pál István „Szalonna”, Presser Gábor, Lovasi András, Kiss Tibor, valamint a Tölcséres Banda mellett a látványos, vérpezsdítő táncokról a Fitos Dezső Társulat gondoskodik. Grecsó Krisztián pedig az alkalomra összeállított szövegeivel foglalja majd keretbe az estek történéseit.

„Muzsikálni öröm. Szépen muzsikálni meg maga a boldogság.” – vallja Csík János, aki 1988-ban alapította meg bandáját Kecskeméten, azóta muzsikálnak saját és mások boldogságára.

Persze nemcsak mosoly és nevetés volt az elmúlt 30 év, de a születésnapi koncerteken ünnepelni szeretne a zenekar. Megünnepelni múltat és jelent, tradíciót és újító szándékot, barátságokat és egymásra találásokat, a magyar népzenét és a szívüknek kedves popzenét.

Csík János, Majorosi Marianna, Szabó Attila, Kunos Tamás, Barcza Zsolt, Makó Péter és Bartók József alkotta Kossuth- és Prima Primissima-díjas Csík Zenekar igazi örömzenére készül jubileumi koncertjeivel. Örömzene két felvonásban, zene, tánc, irodalom – 30 év minden boldogsága egy koncertbe sűrítve. Ezt készíti elő Lévai Balázs most megjelent filmje és a 30 év című új dal is, ahogy ez vár a nézőkre a Kongresszusi Központban is.

A Csík30 születésnapi koncert vendégei: Fitos Dezső Társulat; Grecsó Krisztián; Kiss Tibor (12. 29.); Lovasi András (12. 28.); Pál István „Szalonna”; Presser Gábor; Tölcséres Banda

Rendező: Lévai Balázs