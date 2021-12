A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika (LMP – Magyarország Zöld Pártja) és a Párbeszéd Magyarországért Párt 2019–2020-ban nem biztosították a törvényes gazdálkodás alapvető feltételeit

– számolt be róla a ma publikált számvevőszéki jelentés nyomán a Magyar Nemzet. Kitértek arra is, hogy a négy párt 2019–2020. évi könyvvezetésük és gazdálkodásuk során a jogszabályi előírásokat nem tartották be, emiatt pénzügyi kimutatásaik nem voltak megalapozottak.

A pártok költségvetési támogatásának az az alapja, hogy gazdálkodásuk törvényes és átlátható legyen, emellett évente be kell számolniuk a törvényi keretek szerinti gazdálkodásukról – emlékeztetett az ÁSZ.

„Az ellenőrzött pártok esetében a törvényesség és az átláthatóság területén feltárt lényeges és visszatérő törvénysértések alapján felvetődhet a kérdés: eleget tesz-e a pártként való működéshez és a költségvetési támogatáshoz való hozzájutáshoz előírt alapvető követelményeknek?” – írták.

Az Állami Számvevőszék a megállapítások alapján javaslatokat fogalmazott meg, amelyre az érintetteknek harminc napon belül intézkedési tervet kell készítenie. A Demokratikus Koalíció elnöke számára hat javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ, ezekre Gyurcsány Ferencnek is egy hónapon belül reagálnia kell. „A törvényes gazdálkodás helyreállításához az Állami Számvevőszék honlapján korábban közzétett öntesztek és a honlapon a mai naptól nyilvánosan elérhető kézikönyv nyújtanak támogatást” – hívta fel a figyelmet az állami szerv.