A Jobbik frissen megválasztott elnöke, Gyöngyösi Márton sajtótájékoztatót tart

– ezzel a felhívással küldött a Magyar Nemzetnek meghívót a párt sajtóosztálya.

Szombaton tartotta előre hozott tisztújító kongresszusát Budapesten a Jobbik, ahol előzetesen úgy tűnt, három jelölt közül választhat majd a tagság: az erőszakbotrányba keveredett, Jakab Péter egyik legfőbb bizalmasának számító Földi István, illetve a Jakab Péter lemondását megelőző puccskísérletben szerepet vállaló Ander Balázs mellett Gyöngyösi Márton, a párt jelenlegi EP-képviselője is jelöltette magát.

Ander Balázs azonban – mint Gyöngyösi Márton és Ander Balázs is megerősítette – visszalépett az elnökválasztás előtt a párt EP-képviselője javára.

A sajtótájékoztatón megtudtuk: Gyöngyösi Márton 153 szavazatot, Földi István pedig 65 szavazatot kapott.

A pártelnök állhat Jakab lemondatása mögött

A tisztújítás előzménye, hogy a pártban többen is fellázadtak Jakab Péter és kabinetfőnöke, Molnár Enikő ellen. Jakab ekkor állítólag már nyíltan kimondta, hogy puccsot készítenek elő ellene, sőt már írásban is megfogalmazta a lemondását. Kiszivárgott információk szerint a puccs élére akkor – Jakab Péter megdöbbenésére – Potocskáné Kőrösi Anita állt. Azonban a tisztújításon már nem ő, hanem Ander Balázs képviselte a puccsisták vonalát, azonban a politikus visszalépett a jelöltségtől Gyöngyösi Márton javára. A visszalépés erősítheti a Magyar Nemzet azon értesülését, amely szerint a Jobbik békéjét hirdető Gyöngyösi Márton elnökjelölt állhat Jakab Péter lemondatása mögött. További érdekesség, hogy a puccs élére álló Potocskáné az utóbbi napokban az ország több településére is ellátogatott, hogy jobbikos tagtársaival találkozzon, ezekről be is számolt közösségi oldalán.

Aggályok Gyöngyösivel szemben

Néhány héttel ezelőtt egyébként az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a Magyarhoni Zsidó Imaegylet vezetője aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a korábban a zsidók listázását szorgalmazó Gyöngyösi neve felmerült elnökjelöltként.

Emlékezetes, a Jobbik parlamenti képviselője még 2012-ben abbéli vágyát fejezte ki az Országházban, amely szerint itt lenne az ideje annak,

„hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel Magyarországnak.”

A jobbikos képviselő nyilatkozatát egyébként még Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is megvédte, aki szerint nem nácizmus a zsidó származású képviselők listázása.

Belső lázadás

Amennyiben Gyöngyösi nem tudja összetartani a pártot, belső lázadás is kitörhet Jakabbal és támogatóival szemben, így a volt pártelnök a frakciószabályzat megváltoztatásával biztosíthatja hatalmát a Jobbik képviselőcsoportjában. A párt helyzete ezzel kezd kísértetiesen hasonlítani a 2018-as választás utáni tisztújításához, mely akkor pártszakadáshoz vezetett. Emlékezetes, négy éve a Vona Gábor bizalmát élvező Sneider Tamás és a Jobbik eredeti irányvonalát képviselő Toroczkai László pályázott. Sneider csak egy hajszállal nyert ugyan, de ez is elég volt ahhoz, hogy a nemzeti radikális tagok kilépésével kettészakadjon a Jobbik.

A kisgazdák és az MDF példája azt mutatja, hogy vége a Jobbiknak

– írta korábbi elemzésé­ben a XXI. Század Intézet. A tanulmány rámutat, a Jobbik a megszűnés irányába tartó története nem ismeretlen a magyar politikában: egykori parlamenti pártként az FKGP és az MDF is hasonlóképpen esett szét, ezért is nevezhetjük a Jobbikban zajló mostani folyamatokat „elkisgazdásodásnak”. Hozzátették, mivel az ellenzéki oldal többi szereplőjének már nincsen szüksége a szavazóit teljesen elvesztő Jobbikra, így mára ők is érdekeltek lettek abban, hogy az egykori nemzeti radikális párt a lehető leghamarabb a felejtés homályába vesszen.

Gyöngyösi beszéde alább megtekinthető:

Borítókép: Gyöngyösi Márton / Magyar Nemzet / Mirkó István