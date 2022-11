A lap többször is írt arról, hogy a Blaha Lujza tér felújításának csigalassúságú tempója a környező utcákra is kiterjed: a munkálatok az év végéig is elhúzódhatnak. Látható, hogy a több hónapja tartó felfordulás miatt állandósultak a közlekedési fennakadások. A közelmúltban a lap által megkérdezett Karácsony Gergely a felújítással kapcsolatban még bizakodóan nyilatkozott: szerinte „időben befejezik a tér rekonstrukcióját”.

Annak dacára, hogy a munkálatok mostanára négyszázmillió forinttal kerülnek többe az eredetileg tervezettnél, mégis jóval szűkebb tartalommal valósul meg a beruházás.

