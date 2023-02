Cikkünk frissül!

Nem fizetnek az orosz önkénteseknek

Az orosz hadsereg tartalékos önkénteseinek havi 20-40 ezer forintnak megfelelő rubelt ígértek a 2021-től kezdődő hároméves szerződéseikért, de szinte azonnal felmondták őket – közölte egy amerikai központú elemző szervezet, az Institute for the Study of War (ISW).

Orosz katonai bloggerek most azt állítják, hogy lehetetlenné tették az újoncok számára, hogy megszerezzék a 2022 tavaszán és nyarán folytatott harcukat igazoló dokumentumokat, amelyek a kifizetéshez szükségesek. A szeptemberben Szvatove és Kreminna környékén harcoló orosz katonák sem kaptak kártérítést a sérüléseikért.

Az ISW szerint az ígért kifizetések és juttatási kötelezettségek teljesítése kimerítené az orosz állami költségvetést.

Az Egyesült Államok újabb szankciókat tervez

A Bloomberg News szerint a Fehér Ház újabb szankciók bevezetését tervezi Oroszországgal szemben, amelyek a kulcsfontosságú iparágakat célozzák meg.

Az új korlátozások az orosz védelmi- és energiaszektorra, pénzintézetekre és több magánszemélyre vonatkoznak.

Amerika és szövetségesei a szankciók kijátszásának és megkerülésének megakadályozását is vizsgálhatják annak érdekében, hogy megzavarják az Oroszországnak harmadik országoktól kapott támogatást. A Fehér Ház nem kommentálta az értesülést.