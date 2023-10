Mindannyian elmondták, milyen kísérteties csend keletkezett a városban a rakéták elfogása és a szirénák leállása után: a protokoll szerint az elfogástól számított tíz percig még fedezékben kell maradni, hogy a megsemmisített rakéták lehulló darabjai ne sebesítsenek meg senkit.

A reggeli támadás után úgy döntöttek, inkább a Tel-Avivtól száz kilométerre északra lévő Haifában töltik a napot. Innentől minden folyamatos bizonytalanságban telt. Az útra már összecsomagolva vittek mindent, mert nem volt biztos, hogy visszatérnek egyáltalán Tel-Avivba vagy inkább Haifában maradnak. Itt csatlakozott hozzájuk Dobos Richárd is, és mint mondták,

egészen szürreális látvány volt, hogy a tengerben fürdőzők hátterét az állig felfegyverzett katonák adták géppisztollyal a kezükben, mivel a támadásra válaszul elrendelték napközben a mozgósítást.

Elmondták azt is, mennyire hálásak mindenkinek, aki részt vett a mentőakcióban, a Külkereskedelmi és Külügyminisztériumtól kezdve a Magyar Honvédségen át Magyarország izraeli nagykövetségének dolgozóiig, akik a tel-avivi reptéren koordinálták az eseményeket úgy, hogy ők maguk is akkor már 24 órája talpon voltak. Külön hangsúlyozták a repülőgépen szolgálatot teljesítő katonák kedvességét és azt, hogy a gépeken még pszichológus is volt velük.

