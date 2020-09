Elkezdődött a történelmi per – tizennégy ember a bíróság előtt

Megkezdődött szerdán Párizsban a 2015 januárjában elkövetett véres dzsihadista támadásokkal összefüggésbe hozható vádlottak pere.

Tizennégy ember áll bíróság előtt, akiket különböző mértékben gyanúsítannak azzal, hogy logisztikai támogatást nyújtottak annak a három elkövetőnek, aki néhány nap leforgása alatt tizenhét embert gyilkolt meg. A Charlie Hebdo szatirikus hetilap párizsi szerkesztőségében tizenkét embert öltek meg, és tizenegyet megsebesítettek. Agyonlőttek továbbá egy rendőrt, majd egy kóser élelmiszerboltban zsidó túszokat ejtettek, és négyet megöltek.

A támadássorozat volt a nyitánya a Franciaországot sújtó iszlamista merénylethullámnak, amelyben aztán

több mint 250-en vesztették életüket.

A történelminek ígérkező pert a terrorellenes ügyészség kérésére filmre rögzítik. Ez kivételes alkalom, ugyanis Franciaországban tilos felvételeket készíteni a bírósági eljárásokról, ez most azért engedélyezett, mert a per különleges jelentőséggel bír az igazságszolgáltatás történelmi archívuma számára.

A tárgyalás várhatóan novemberben fejeződik be, addig 150 tanút és szakértőt hallgatnak meg.

A tizennégy vádlott közül tizenegy jelent meg a párizsi esküdtszék előtt magas fokú biztonsági készültség mellett.

Tíz vádlottat két üvegfalú dobozban helyeztek el a zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben.

A per kezdetének alkalmából a Charlie Hebdo szerdán címlapján újra közzétette a Mohamed prófétából gúnyt űző karikatúrákat.

2015. január 7-én két francia dzsihadista – egy testvérpár – Chérif és Said Kouachi hatolt be a Charlie Hebdo szatirikus hetilap párizsi szerkesztőségébe, ahol tizenkét embert megöltek és tizenegyet megsebesítettek. A támadókat két napig üldözték. Eközben egy harmadik társuk, Amédy Coulibaly agyonlőtt egy rendőrt Párizs egyik déli elővárosában, majd másnap egy kóser élelmiszerboltban zsidó túszokat ejtett, akik közül négyet megölt. A rendőrség végül mindhárom terroristával végzett, és kiszabadította a túszokat.

A szerdán indult per valamennyi gyanúsítottja tagadja, hogy tudott a merényletek előkészítésről. A fővádlott a 34 éves Ali Riza Polat, a túszejtő Amédy Coulibaly barátja, akiről az ügyészség azt gyanítja, hogy központi szerepet játszott a merényletek megszervezésében, ezért őt terrorista gyilkosságban való bűnrészességgel gyanúsítják, amiért életfogytiglani szabadságvesztés szabható ki. A feltételezések szerint ő szerezte be Belgiumból a fegyvereket, és az ő feladata volt azon nyomok eltüntetése is, amelyek a támadássorozatot végrehajtó hálózatra utalhattak. További kilenc gyanúsított ellen bűnsegédlet a vád, rájuk húsz év börtönbüntetés várhat.

Borítókép: a párizsi bíróságra érkeznek a per napján