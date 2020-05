Hamenei ajatollah szerint az Egyesült Államok kiűzetik Irakból és Szíriából

Az Egyesült Államoknak nincs maradása sem Irakban, sem Szíriában, és kiűzetik mindkét országból – jelentette ki vasárnap Irán legfőbb vallási és politikai vezetője.

A síita nagyajatollah diákokkal beszélgetett internetes videokonferencia keretében.

„Még a saját szövetségeseik vezetői közül is egyesek utálják az amerikai politikusokat és az amerikai kormányt, és nem bíznak meg bennük” – fejtegette Hamenei, aki szerint ez annak tudható be, hogy Washington erővel old meg minden konfliktust, rossz hírű kormányokat támogat, terroristákat képez ki, feltétel nélkül támogatja az egyre elnyomóbb „cionista rezsimet”, és szörnyen kezeli a koronavírus miatt kialakult helyzetet.

Az Egyesült Államok és Irán között folyamatosan nő a feszültség, amióta Donald Trump amerikai elnök 2018-ban egyoldalúan kilépett az iráni atomprogramról kötött többoldalú egyezményből, és visszaállította a szankciókat az iszlám köztársasággal szemben.