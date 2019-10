Izsák Balázs szerint a székely autonómiatörekvés nem jelent fenyegetést Romániának 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke a szervezet eredményeiről, a román politikai életről és a novemberi elnökválasztásról is beszélt egy interjúban.

Az érdekünk az, hogy bukaresti befolyástól független legyen az erdélyi magyar nemzeti közösség jövőképe

– mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Mandinernek.

A beszélgetésben elsőként a Székely Nemzeti Tanács munkájáról, eredményeiről kérdezték. Izsák Balázs 2008 óta áll a Tanács élén, és úgy értékelte, Székelyföldre nemzetközileg is felfigyeltek, és sikerült kiszakítaniuk a székely autonómiatörekvést a kisebbségi jogok kérdésköréből.

Mi ugyanis nem vagyunk kisebbség, a székelyek többséget alkotnak szülőföldjükön, és ma már a világ is képes megérteni az etnoregionalizmust. Azt, ha egy adott terület és a rajta élő közösség közjogi elismerésre törekszik

– mondta.

Izsák azt is sikernek tartja, hogy a Magyar Országgyűlés épületén két zászló hirdeti egyetlen nemzet törekvéseit: a magyar és a székely. Elmondása szerint a román társadalom autonómiához való hozzáállása is megváltozott.

Ma már sokan tudják, hogy a székely autonómiatörekvés nem jelent fenyegetést Románia számára, de ez nem jelenti azt, hogy ezek mind föltétlenül hívei a székely autonómiatörekvésnek

– fejtette ki.

Románia és a román politikai élet is civilizálódik, de csak a felszínen – felelte arra a kérdésre, miként változott a román parlamentben a székely autonómiáról szóló vita hangneme. A Székely Nemzeti Tanács elnöke az interjúban többek között a Nemzeti régiók európai polgár kezdeményezésének nehézségeiről is részletesen beszélt és a novemberi romániai elnökválasztásról is szólt. Mint mondta, Románia eddigi elnökeiről magánemberként igen rossz véleménye van.

Izsák szerint létezik egy kimondatlan állami doktrína a száz éves Romániában: nemzeti cél a magyar népesség kiszorítása Erdélyből. Ennek a kimondatlan, de mindenki által ismert doktrínának kell megfelelnie bárkinek, aki Románia elnöke akar lenni

– zárta az interjút.