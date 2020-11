Lemondásra szólította fel Kovács Zoltán Věra Jourovát

Az államtitkár Jourova Twitter-bejegyzésére reagált, amelyben a bizottság alelnöke a többi között arról írt: „a legalapvetőbb elvárás az, hogy az uniós adófizetők pénzéből keletkező alapok olyan helyekre kerüljenek, ahol a jogállamiságot nem fenyegeti veszély”.

– írta Twitter-bejegyzésében Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Oh, really? You expect us to buy that? @verajourova, you betrayed your political bias when you called Hungary a “sick democracy” and insulted our voters saying we are “unable to form an independent opinion.” You’re unfit to represent the values that you preach. Time to resign. https://t.co/1YHPySgTTK

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 20, 2020