Lemondott az Amerikai Torna Szövetség vezetőségének több tagja

Kerry Perry, a szövetség tavaly szeptemberben kinevezett elnöknője, elfogadta a lemondást, és bízik abban, hogy ezáltal hamarabb és mélységében is megtisztul a szervezet

A lemondásukat benyújtó vezetők közt van Paul Parilla, a szövetség igazgatótanácsának elnöke, Jay Binder alelnök és Bitsy Kelley kincstárnok is.

„Támogatjuk a döntést, mert úgy gondoljuk, hogy ez lehetőséget teremt a szervezetünkön belül zajló változások hatékonyabbá tételére”

– fogalmazott a Twitter közösségi oldalon közzétett közleményében Kerry Perry, a szövetség tavaly szeptemberben kinevezett elnöknője.

A vezetők lemondására azt követően került sor, hogy egy michigani bíróságon már ötödik napja újabb tucatnyi lány és fiatal nő tesz vallomást arról, hogy dr. Lawrence G. Nassar, a szövetség és a tornászválogatott egykori főorvosa, aki a Michigani Állami Egyetemnek is orvosa volt, korábban szexuálisan zaklatta őket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Eddig több mint 140 tinédzserről és fiatal nőről derült ki, hogy Nassar áldozatai voltak. Valamennyien azzal vádolták a szövetség vezetőit is, hogy bár tudtak a visszaélésekről, de szemet hunytak felettük. A vallomást tevők között olyan ismert élsportolók is vannak, mint például Aly Raisman kétszeres olimpiai bajnok tornász, McKayla Maroney, többszörös országos, olimpiai és világbajnoknő, aki tavaly decemberben pert is indított a tornaszövetség és az amerikai olimpiai bizottság (USOC) ellen is, mert – mint fogalmazott – éveken keresztül eltussolták, hogy Nassar szexuálisan zaklatta őt.

A múlt héten Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok a Twitter-oldalán szintén arról számolt be, hogy ő is Nassar áldozata volt.

Az 54 éves Lawrence Nassart tavaly decemberben gyermekpornó-fényképek birtoklása miatt 60 évig tartó börtönbüntetésre ítélték, a büntetés letöltését januárban meg is kezdte.

A szexuális visszaélések ügyében Nassar novemberben elismerte a többrendbeli szexuális zaklatást, de ebben az ügyben még nincs bírósági ítélet.