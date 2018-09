Állítólag nem a Migration Aid bázisán alakul meg a „testvériséget” hirdető új párt

A Migration Aid vezetőjét az Éjjeli Őrség nevű új párt megalakulásáról is kérdezték a Hír TV Magyarország élőben című műsorában, ahol Siewert Andrást azzal a vélekedéssel is szembesítették: sokak szerint ők csak álcivilek, akik valójában politikát csinálnak.

Megerősítette a Migration Aid vezetője, hogy szervezetének vezetői Éjjeli Őrség néven pártot alapítanak, de ő ezt egy „párhuzamos szálnak” ítélte. Siewert András erről a Hír TV Magyarország élőben című műsorában beszélt.

A Migration Aid operatív igazgatója cáfolta, hogy ők maguk lennének azok, akik párttá alakulnának. „A Migration Aidnek nincs Magyarországon olyan szervezete, amely párttá alakulhat” – mondta Siewert András. Hozzátette: Magyarországon kizárólag magánemberek alapíthatnak pártot, és mivel a Migration Aid egy alapítvány, ők nem tehetnek így.

Azt ugyanakkor nem tagadta, hogy néhány vezetőjük – szám szerint kettő – néhány önkéntessel karöltve döntött úgy, hogy „nyitnak egy párhuzamos szálat”, de ezt azzal magyarázta, hogy a párttá alakulás lehetővé teszi a bevándorlási különadó megfizetésének elkerülését.

Siewert András cáfolni igyekezett azt a közkeletű vélekedést is, hogy bevándorlást segítő szervezet lenne a Migration Aid. „Mi a magyar állam által befogadott menekült, oltalmazott státusú embereket segítjük” – hangoztatta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mint mondta, írtak egy levelet a NAV-nak, amelyben azt kérdezték: vonatkozik-e rájuk a Stop Soros törvényben megfogalmazott bevándorlási különadó befizetési kötelezettsége, ám az adóhivatal szerinte eddig nem adott konkrét választ nekik.

Siewert András megerősítette, hogy megmaradnak civil szervezetnek, és ha vonatkozik rájuk a 25 százalékos különadó, akkor azt be fogják fizetni.

A Migration Aid-del kapcsolatban korábban megfogalmazódtak olyan vélemények, amely szerint egy álcivil testületről van szó, amely politizál. Siewert András erre úgy reagált:

nem a Migration Aid politizál, hanem ő, mint Siewert András, illetve az a szervezet, ami Éjjeli Őrségként be lesz jegyezve. Hozzátette: azok az emberek, akik átmennek az Éjjeli Őrségbe, lemondanak a Migration Aid-ben viselt tisztségeikről.

Elmondta azt is: az új párt központi üzenete a testvériség lesz. Emellett a karrierpolitikusok ellen is fellépnének, valamint hogy anyagi felelősséget is vállaljanak a tetteikért.

A Migration Aid-del szemben megfogalmazódott az az állítás, ami szerint 2015-ben három számlára is gyűjtöttek adományt, ami után nem számoltak el. Siewert András ezt tagadta, szerinte a szervezet beadta a szükséget adóbevallásokat.

A Migration Aid, valamint az Éjjeli Őrség között kicsi az átfedés – mondta Siewert, hozzátéve: a Migration Aid néhány száz emberrel dolgozott, ám akik az új pártba jelentkeztek, azoknak a 80 százaléka új ember, akik nem dolgoztak a Migration Aid-ben.

Az Éjjeli Őrség alakuló közgyűlését szeptember végén tervezik – hangzott el a műsorban.

A Migration Aid vonzáskörében megalakul párt ügye a nagypolitika ingerküszöbét is elérte: a Fidesz például már azt is kezdeményezte, hogy az Országgyűlés igazságügyi bizottságánál, hogy a közeljövőben vegyék napirendre a pártalapítás ügyét. Az Origo a témával foglalkozó cikke kiemeli:

Czunyiné Bertalan Judit azért kezdeményezi az igazságügyi bizottságnál „a migránspárti, adóelkerülő Soros-párt ügyének napirendre vételét, mert felháborítónak tartják, hogy az ilyen szervezetek kijátsszák Magyarország törvényeit”.

A testülettől azt kéri, tekintse át az ügy törvényességét, etikusságát, ha kell, javasoljon jogszabály-módosításokat – írja az Origo, amely emlékeztet arra: a Migration Aid a 2015-ös bevándorlási hullám kirobbanása óta segíti a migránsokat. Korábban nem meglepő módon semmit sem lehetett tudni a szervezetről – teszik hozzá.

A hazai közvélemény igazából akkor kezdte megismerni a rejtélyes szervezetet, amikor a Sky News riportere által talált migránsoknak szóló kézikönyvben magyarországi segítségként a szervezetet ajánlották. A szervezet emellett egy ideig Budapesten, az Arany János utca 32. szám alatt működtetett adománygyűjtő pontot. Vagyis abban az ingatlanban, ahol a Soros-alapítvány egyik központja is található.

Zsohár Zsuzsanna, a Migration Aid akkori szóvivője elismerte, hogy ez felfogható a milliárdostól kapott támogatásként. A Migration Aid 2015-ben azt is javasolta, hogy az illegális bevándorlókat üresen álló iskolákba és óvodákba kellett volna elhelyezni – olvasható az Origo összeállításában.