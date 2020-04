New Yorkban már csökken az új esetek száma

Rhode Island kormányzója, Gina Raimondo ugyanakkor arról számolt be, hogy ott csak április végén, május elején várható a tetőzés.

New York államban már laposodik az új típusú koronavírus-járvány terjedésének görbéje – közölte szombaton Andrew Cuomo kormányzó, míg Rhode Island kormányzója, Gina Raimondo arról számolt be, hogy ott csak április végén, május elején várható a tetőzés.

Andrew Cuomo arról számolt be, hogy a halálozási arány csökkenőben van, pénteken 540 ember halt bele a Covid-19 betegségbe. Viszont rekordszámú, mintegy kétezer új fertőzöttet vettek fel a kórházakba.

A kormányzó bejelentette, hogy kampányt indítanak az arcmaszk viselésének fontosságáról. Közölte, hogy az általa irányított állam eddig másfélmillió arcmaszkot kapott a szövetségi kormányzattól. Cuomo kiemelte, hogy nagyon rossz a helyzet az idősotthonokban, ám az állam nem nagyon tud beavatkozni, azok ugyanis magántulajdonban vannak.

Bill de Blasio, New York város polgármestere elmondta, arra bátorítják a lakosokat, hogy készítsenek fotókat azokról, akik nem viselnek maszkot, és tegyenek bejelentést a hatóságoknál. A fotók alapján a hatóságok – mint fogalmazott – „a törvény erejével lépnek fel” a szigorú előírásokat megszegők ellen.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szombati adatai szerint New York városában a járvány eddig több mint 13 ezer halálos áldozatot követelt.

Gina Raimondo, a szintén az Egyesült Államok keleti partvidékén fekvő Rhode Island kormányzója szombaton közölte, hogy a társadalmi elkülönülés és a kijárási korlátozások meghozták az eredményt: csökkent az új fertőzések és a halálesetek száma. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a járvány tetőzése még messze van, és várhatóan meredeken megemelkedik még az új fertőzöttek és betegek aránya. Az államban eddig csaknem ötezer fertőzöttet és 137 halottat regisztráltak – mondta Raimondo.

Hozzátette: napi kétezer vírustesztet végeznek, de több kellene, csakhogy nincs elegendő készleten.

Emelkedett a fertőzöttek és a halottak száma a New Yorkkal délen szomszédos New Jerseyben is – jelentette be szombati sajtóértekezletén Phil Murphy kormányzó. Az elmúlt hat hétben négyezer ember halt bele a betegségbe, és pillanatnyilag növekvőben van az újonnan kórházba szállítottak száma is.

Szombaton sajtóértekezletet tartott Mark Esper védelmi miniszter is. Elmondta: június 30-ig érvényben maradnak a tárca munkatársainak utazási korlátozásai. Ez azt is jelenti, hogy amerikai katonákat nem telepítenek külföldre.

A Johns Hopkins egyetem és kórház szombat déli adatai szerint az Egyesült Államokban több mint 716 ezer fertőzöttet regisztráltak és 37 ezernél is több az elhunytak száma.