Orbán Balázs: a lengyel és a magyar sikerek legitimálják a nemzetek Európáját

A lengyel kormány elmúlt négy éve és a magyar kormány elmúlt kilenc éve legitimálja a nemzetek Európája gondolatát – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egy csütörtöki budapesti könyvbemutatón.

Lukasz Kobeszko A jó változás Lengyelországban 2015-2019 című, a Századvég Alapítvány által kiadott kötetének bemutatóján Orbán Balázs közölte: vasárnap a magyarországi helyhatósági választások mellett Lengyelországban általános parlamenti választásokat tartanak. Nehéz eldönteni, hogy Magyarország szempontjából melyik fontosabb – jegyezte meg.

A lengyel és a magyar nemzeti gondolatot képviselők a birodalmi törekvésekkel szembeni egységfrontot alkotnak

– tette hozzá, utalva Yoram Hazony izraeli-amerikai filozófus megállapítására, miszerint Európa története az imperializmus, vagyis a birodalmiság és a nacionalizmus, vagyis a nemzeti gondolat történelme.

Ezek között feloldhatatlan ellentét van, ugyanakkor egyfajta egyensúlyi állapot is fennáll köztük: ha az egyik megerősödik, a másik gyengül – mondta Orbán Balázs. Hangsúlyozta:

Európát időről időre az imperialista törekvések sújtják, aminek történelmi előzményei vannak.

A 21. században ilyen az Európai Egyesült Államok gondolata, amely birodalmi logikával fellépő, az egységesülés intellektuális és politikai, filozófiai hátterét megteremteni kívánó gondolatként jelent meg – mondta.

Hangsúlyozta:

a történelmi egyensúly fenntartása érdekében kell lennie olyan erőnek, amely a nemzeti gondolat mentén kívánja Európát a helyes úton tartani.

Ez az erő valójában a nemzeti közösség ereje, amely alapján egy sikeres politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális rendszert lehet berendezni, s ezt legitimálja az a sikeres kormányzás, ami Lengyelországban és Magyarországon az elmúlt években zajlott – közölte az államtitkár.

Az igazság utat tör magának

Maciej Szymanowski, a Waczlaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet igazgatója elmondta: a kötet nemcsak a lengyel kormányzati ciklus intézkedéseit mutatja be, hanem azok miértjeire is választ ad, és a következő évekre is irányt mutat.

G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány elnöke szerint a politika egyszerű dolog, egyszerű kérdésekre keres választ, hogy mit és miért cselekszünk.

A magyaroknak és a lengyeleknek is az uralkodó liberális elittel szemben kellett megvédeniük a maguk igazát – mondta a magyar és a lengyel kormányzatra utalva. Úgy értékelte: a könyv elmagyarázza, hogy a jól megválasztott célok érdekében mit és miért tettek a lengyelek.

Jelenleg abban a helyzetben van Lengyelország és Magyarország, hogy megnyílt egy cselekvési tér, amelyben az igazság utat tör magának; a vasárnapi lengyel és magyar választások tétje az ehhez nyújtott választói felhatalmazás – mondta.

„Nem csak a liberális demokrácia létezik”

Lukasz Kobeszko, a kötet szerzője arról beszélt, hogy az eredetileg lengyelül írt, majd előbb Magyarországon magyarul megjelent kötetben a krónikás szerepét töltötte be. Célja az volt, hogy ne csak időrendben mutassa be, milyen eredményeket ért el a lengyel kormány, hanem azok miértjére is választ adjon, és ne tudományos elemzés legyen, hanem bárki számára érthető olvasmány.

A lengyel kormány elmúlt ciklusának fő üzenetét közvetítve azt mondta: Francis Fukuyama amerikai filozófus tévedett, amikor azt hitte, csak a liberális demokrácia létezik, igenis léteznek másféle demokráciák, másféle megoldások is.

A lengyel kormány nem pusztán radikális kritikusa az előző rendszernek, hanem konkrét gyakorlati megoldásokat is nyújtott a felmerülő problémákra – tette hozzá.