Orbán Viktor: a jogállamiságról szóló vita a „fukarok” titkos fegyvere

A magyar miniszterelnök szerint a jogállamisággal kapcsolatos vita kiváló eszköz arra, hogy bizonyos tagállamok blokkolják az Európai Unió egyes költségvetési és pénzügyi terveit.

„Azt hiszem, ma a jogállamisági vita a fukarok – különösen a hollandok – rejtett fegyvere a Next Generation Fund leállítására.

Tehát nem a jogállamiságról van szó, hanem arról, hogy egyes országok hogyan tudják megállítani a nyáron meghozott döntés végrehajtását” – fogalmazott az interjúban a kormányfő.

PM Orbán to @Reuters : The rule of law dispute is a ‘hidden weapon of the „frugals” to stop the Next Generation Fund. To make any contact or connection between rule of law and the financial interest of the EU is the way to block implementation of the decision of the Council’

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 26, 2020