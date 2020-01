Saját képére formálná a világot Soros György

Soros egymilliárd dollárral támogatja a Nyílt Társadalom Egyetemi Hálózat (OSUN) kiépítését, ami a világ egyetemeit fogná össze a globális kihívásokkal való küzdelem jegyében – írja a V4NA hírügynökség. A szintén Soros által támogatott szervezet, a Human Rights Watch igazgatója, Kenneth Roth lelkesen üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy tökéletes válasz az illiberális berendezkedésre, hogy Soros Györgyök újabb és újabb generációit neveli ki.

George Soros commits a remarkable one billion dollars to liberal education. The perfect antidote to illiberal rule is to create generation after generation of George Soroses. https://t.co/KI3wTr0Lwy pic.twitter.com/wW08vugAbW

— Kenneth Roth (@KenRoth) January 23, 2020