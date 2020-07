Újabb Soros-ügyész tett esküt a BLM mellett

Az amerikai Black Lives Matter tüntetések egyik megnyilvánulása, hogy hatalmas sárga betűkkel felírják a nagyvárosok aszfaltjára a mozgalom jelszavát. Ilyen festmények születtek többek között Washingtonban és Los Angelesben is, előbbi állítólag még a világűrből is látható volt.

A legutóbbi hasonló akcióra New Yorkban került sor, ahol a metropolisz polgármestere, Bill de Blasio is kivette a részét a felirat elkészítésében. A dolog érdekessége, hogy a Trump Tower elé firkálták fel a Black Lives Matter feliratot.

A „Black Lives Matter” mural was painted in front of Trump Tower in New York City on Thursday. Mayor Bill de Blasio and Rev. Al Sharpton helped paint the bold, yellow letters across 5th Ave. https://t.co/PSdS0CPK6V pic.twitter.com/ZkILZbXATI

A demokrata Bill de Blasiót 2013-ban választották meg New York polgármesterének, 2017-ben ismét neki szavaztak bizalmat a helyiek. Annak idején Soros György is de Blasiót támogatta Michael Bloomberggel szemben.

A BLM feliratok azonban sokaknál kiverték a biztosítékot. A kaliforniai Martinezben Nichole Anderson és David Nelson fekete festékkel mentek neki a helyi BLM feliratnak. A videón jól hallhatóan a BLM szimpatizánsai szidalmazni kezdik őket.

Have we decided that Karen’s male counterpart’s name is Ken, or is it Chad?

Either way, Martinez, Ca. Had their #BLM mural destroyed…within hours!pic.twitter.com/AtHyxAZXOG

— #TuckFrump (@realTuckFrumper) July 5, 2020