De tényleg ennyire fontos ez a vitamin? Pontosan milyen szerepe van a szervezetünkben? Szüksége van arra az emberi testnek, hogy egész évben szedjük? És egyébként: mi másra kellene még odafigyelnünk?

A legfontosabb vitaminok

Ha egy egészséges felnőtt ember szervezetéről beszélünk, akkor alapvetően tizenegy olyan vitamint és ásványi anyagot különböztetünk meg, amire mindenképpen szüksége van a megfelelő működéshez. Ezek a következők:

● A-vitamin

● B-vitamin

● C-vitamin

● D-vitamin

● E-vitamin

● K-vitamin

● Folsav

● Kalcium

● Vas

● Cink

● Króm

Ezek közül tehát mindegyik nagyon fontos ahhoz, hogy a testünkben minden a lehető leggördülékenyebben működjön. Ezeket persze élelmiszerekkel is bevihetjük, de ez nem minden esetben megoldható – és itt jönnek képbe a különböző cseppek, porok és kapszulák, amelyekkel bármikor könnyen pótolhatjuk a hiányzó anyagokat.

C-vitamin az egészségért

A C-vitamin, vagy másnéven aszkorbinsav, egy vízben oldódó anyag, ami egy a legfontosabb vitaminok közül. De mi is a szerepe a testünkben? Először is, elsődleges szerepet játszik a sejtek, a kötőszövetek, az íny,a csontok és így a fogak egészségében. Emellett antioxidánsként védi is a szervezetet: segíti a káros szabadgyökök semlegesítését, ezzel pedig a rákos sejtburjánzás ellen is hatásos. Ha pedig ez még nem lenne elég, segíti a vas felszívódását, a sebgyógyulást és még a kollagénrostok termelődéséhez is hozzájárul.

Mennyit, mikor, hogyan?

Ahogyan fent már említettük, azt alaposan megtanultuk, hogy a C-vitamin fontos. Azt viszont nem, hogy mennyit érdemes belőle szedni és mikor. C-vitaminból igényli a legtöbbet az emberi szervezet: egy egészséges felnőtt napi bevitele 65 és 90 milligramm közé esik. Ha betegek vagyunk – vagy dohányzunk –, ezt növelhetjük akár 2-300 milligrammra is.

Erre a vitaminra minden egyes nap szükségünk van. Alapvetően egy egészséges, kiegyensúlyozott étrend biztosan tartalmazza a szükséges napi mennyiséget, hiszen egy normál adag zöldség vagy gyümölcs is fedezni tudja a szükségletet. Ha azonban mégsem tudnánk eleget fogyasztani ezekből az élelmiszerekből – lentebb részletesen is írunk róluk –, akkor nyugodtan szedjünk aszkorbinsavat minden egyes nap, akár egész évben. A túladagolásra ugyanis igen kicsi az esély, de akkor sincs nagy baj, ha „sikerül” túllépnünk a javallott adagon.

A napi C-vitamin-bevitel „felső határa” 2000 milligramm körül mozog. Persze azt fontos megjegyezni, hogy különösebb gondokat akkor sem okoz, ha túl sokat viszünk be belőle, hiszen egyszerűen kiürül a szevezetből. Ha viszont túlzásba visszük a szedésést, akkor tapasztalhatunk hasmenést, hányingert vagy esetleg fejfájást.

Miben találunk C-vitamint?

Az ember test nem képes a C-vitamin-előállításra, azt viszont már jól láthatjuk, hogy mégis igen fontos, hogy elegendő legyen belőle a szervezetben. Emiatt pedig élelmiszerekkel vagy vitamintablettákkal, esetleg aszkorbinsav-porral kell bevinnünk a megfelelő mennyiséget. Mivel ma már a boltok polcai roskadoznak a különböző ilyen készítmények alatt, nézzük meg inkább azt, hogy milyen élelmiszereket kell fogyasztanunk ahhoz, hogy minél több természetes forrású C-vitaminhoz juthassunk.

Sokan örülni fognak neki, hogy igen magas C-vitamin-tartalommal rendelkezik a kedvelt gyümölcs, a kivi. A zöldségek közül a kaliforniai paprikában találhatunk átlagon felüli mennyiséget. A gyümölcskedvelőknek jó hír, hogy az eperben, a narancsban és a nálunk ritkábban előforduló, de azért elérhető papajában és guavában is igen sok van. De C-vitaminban gazdag a brokkoli, a paradicsom és a kel is. Az év ezen szakában ezek közül szinte bármelyik elérhető a piacokon és a boltokban, úgyhogy itt az idő, hogy betárazzunk belőlük!