Az online könyvek és e-bookok elterjedésének egyik oka, hogy a kiadás költségei jóval alacsonyabbak papír alapú társaikénál. Ennek köszönhetően olyan könyvek is megjelenhetnek, amelyeket korábban a pénzügyi rizikófaktor miatt rendszeresen visszautasítottak a kiadók. A digitalizációval ráadásul a környezeti terhek is csökkentek, hiszen nincs szükség fakivágásra, papírgyártó vagy újrafeldolgozó üzemekre, nyomdákra. Így környezetbarátabbá vált a könyvgyártás is.