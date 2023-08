Így történik ez immáron 25 esztendeje a Szolnoki Gulyásfesztiválon is!

Sok száz évvel ezelőtt őseink szinte ugyanilyen eszközökkel sütögettek, amiket ma is használunk, legfeljebb az anyaguk volt más. Ilyenek a bográcsok, nyársak, rostélyok. Közülük legnépszerűbb ma is a bogrács. A bogrács már a vándorló magyar törzsek málhájának is része volt. Honfoglaló őseink hatalmas cserépbográcsok körül élték társadalmi, családi életüket. Sok pásztor történetet, betyár legendát őriznek öreg rézbográcsok. A formája az idők során nem változott, jellemzője az áthajló fül, amivel a tűz fölé akasztják.

A bográcsban főzés sajátos zamattal, magyaros ízzel gazdagítja megszokott ételeinket, mert az alapanyagok nagy felületen érintkeznek a hővel, s így jobban megpirulnak – főnek, kellemes füstölt ízeket kölcsönözve legegyszerűbb, hagyományos ételeinknek is. A bogrács alá gyújtott tűz hevességét mindig a ételek készítéséhez kell igazítanunk: a hőt a rárakott fa mennyiségével, a bogrács és tűz közötti távolság változtatásával, a bogrács mozgatásával, vagy a parázsra szórt hamuval szabályozhatjuk. A bográcsos étkezés, főzés, a tábortűz romantikáját, a szabad tűz varázsát a messze terjedő finom illatok élményét adja.

A bogrács, mint eszköz magyar specialitás, a legváltozatosabb ételek tartozéka. Ki bográcsban főz, ínyenceknek való szertartásos gyönyörűséget ad megismételhetetlen ízekkel. Az ételek különleges ízűek, zamatukat a parázstól, a pernye illatától, a pörzsöléstől kapják.