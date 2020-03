„Nagy területen, párban dolgozunk!”

Hazánk legnagyobb takarítással is foglalkozó létesítményüzemeltető vállalata, a B+N Referencia Zrt. társadalmi érzékenyítő kampányt indított, hogy a takarítókat jobban megbecsüljék.

Ön mit gondol azokról, akik professzionális takarításból élnek? Azaz kórházakat, vonatszerelvényeket, irodaházakat varázsolnak tisztává nap, mint nap a 12 órás műszakjuk alatt úgy, hogy közben ingáznak is. Akár vidékről a fővárosba. És mit gondol róluk most, világjárvány idején, amikor nem csak a tisztaságért felelnek, hanem a fertőtlenítésért is? Nem maradnak otthon, sokszor éjszaki műszakban teszik rendbe azt, ami napközben piszkos lett. Megbecsüli őket?

Köszönjünk, és ne dobjuk mellé!

A takarítókkal folytatott beszélgetésekből az derül ki, hogy munkájukat szenvedélyesen végzik, de több dolog bántja őket. Többek között az is, hogy nem veszik őket észre, nem köszönnek nekik, nem dicsérik meg a munkájukat. Vagy például az, hogy sokszor a kukák, mellől, az ülések közül kell összeszedniük az otthagyott szemetet. A társadalom többsége a tisztaságot természetesnek veszi, de az ezt megteremtő embereket nem becsüli meg. A B+N Referencia Zrt. ezt a hozzáállást szeretné megváltoztatni.

– Tavaly óta terveztük, hogy elindítunk egy társadalmi érzékenyítő kampányt, ami arra világít rá, hogy a takarítók munkájukat szinte láthatatlanul végzik, holott a társadalmunk működéséhez elengedhetetlen, amit tesznek. – mondja Kis-Szölgyémi Ferenc a vállalat vezérigazgatója. – Hosszú hónapokig folytak az előkészületek, és mire készen lettünk, hazánkat is elérte a COVID-19 fertőzés. De ha valamikor, akkor ma többszörösen igaz, hogy a társadalmi megbecsülés az itthon dolgozó 45 ezer hivatásos takarítónak is jár. Mi 4.100 takarítót foglalkoztatunk, akik ma is helyt állnak a közlekedési eszközök, kórházak, és a rengeteg irodaház takarításával. A „Vedd észre” kampányunkkal szeretnénk megmutatni, hogy másképp is lehet.

110 szoba és a kilincsek

Konkoly Andrásné, Magdolna 5 órakor veszi fel a munkát, 1200 m² és 110 szoba tartozik hozzá. Plusz a kilincsek.

Nagy területen, párban dolgozom – meséli. – Amikor járvány van, nem csak tisztítunk, hanem még több felületen fertőtlenítünk is. Legyen szó korlátokról, kilincsekről vagy egy kis fogantyúról. Felvesszük egymás tempóját: mindennapos a portörlés, a felmosás, a porszívózás, a szemetelés, ami akár napi 80-150 kg-t is jelent. Nem szégyellem, hogy ezt csinálom, amikor készen vagyok, látható a különbség.

És valóban, mi lenne velünk nélkülük?

– A takarítók teszik komfortossá a mindennapjainkat. – veti fel Kókai Erika, a B+N marketing igazgatója. – Annyira megszoktuk a körülöttünk levő tisztaságot, hogy azt egyszerűen adottságnak tekintjük, de nem vesszük észre azt, aki ezt megteremtette. Felelősségünk tenni ennek a szakmának a megbecsüléséért, hiszen, ha ez így marad, hamarosan nem lesz, aki kitakarítja az országot.