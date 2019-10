Változatos beruházások biztosítják Mezőtúr fejlődését

Herczeg Zsolt 2010 óta tölti be a polgármesteri tisztséget Mezőtúron. A közel egy évtized alatt számos olyan intézkedést tudott megvalósítani, amelyek pozitívan befolyásolták a város fejlődését, előrelépését. Évről évre egyre növekszik azoknak a projekteknek a száma, melyek az önkormányzat saját forrásaiból valósulnak meg. Emellett pedig szinte egymást érik a sikeres pályázatok, így a fejlődés folyamatossága hosszú távon is biztosított.

Visszatekintve az elmúlt öt évre, igen hosszú a változások, fejlesztések listája. A már megvalósított, illetve a folyamatban lévő és előkészítés alatt álló beruházások összértéke közel hat milliárd forint. Ezek közül említésre méltó a Berettyó Körös Többcélú Társulás ivóvízminőség-javító programja, amely öt települést érintett. A mezőtúri munkálatok költsége megközelíti a háromszáz millió forintot.

Fontos még szót ejteni a városközpont funkcióbővítő fejlesztéséről is. A beruházásnak köszönhetően számos közterület újult meg Mezőtúron. A fedett uszoda bővítésével a téli gyógyfürdőzés lehetősége is megjelent a szolgáltatások között. Megépült a Kézműves Ház, a hagyományőrzés új otthonaként. A teljes projekt összértéke közel fél milliárd forint.

A lakosság régi vágya vált valóra az új Egészségház és Mentőállomás kialakításával. Az épületben helyet kapott négy háziorvosi rendelő, valamint az iskolai egészségügyi ellátás és a védőnői szolgálat is. Egy új mentőállomás kialakítására szintén lehetőség nyílt a pályázatnak köszönhetően, így méltó és korszerű helyszínen láthatják el feladatukat a szolgálatot teljesítő szakemberek. Mind ez több, mint kétszáz millió forintból valósult meg.

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a földes utcák megszüntetését. Különböző pályázati források és állami támogatások segítségével közel negyven utcában épült útalap, illetve készült aszfalt burkolat. A beruházások összértéke az elmúlt öt évben meghaladja az 1 milliárd forintot. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a közösségi kapcsolatok, valamint a turisztikai vonzerő fejlesztésére is. Az elmúlt években több fejlesztést is megvalósítottak a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő kompon és a kikötőn. Erre megközelítőleg harminc millió forintot költöttek.

A testvértelepülési kapcsolatok ápolása szintén fontos szerepet tölt be az önkormányzat, a város életében. Ahogyan a határon túli magyarsághoz fűződő szálak gondozása szintén. Így például jó néhány, a testvértelepülésen élő fiatal látogathatott el Mezőtúrra. Ebben igen nagy szerepe volt annak a több, mint húsz millió forintos forrásnak, amely különböző pályázatok útján biztosított lehetőséget számos értékes program megvalósítására.

Fontos még szót ejteni a TOP, vagyis Területi- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhető beruházásokról. Ezek közül kiemelkedő a Csoda-vár Óvoda udvar fejlesztése. A közel húsz millió forintos projektből vásárolt korszerű játékok varázsolták egy nagy játszótérré az udvart. A Városi Bölcsődében szintén végeztek fejlesztéseket. A kilencvenmillió forintos beruházás lehetőséget adott egyebek mellett építészeti felújításokra és egy új csoportszoba kialakítására is. Így a negyvennyolc férőhelyes intézmény már hatvan kisgyermeket képes befogadni.

Jelenleg is zajlanak a munkálatok a további sikeres TOP pályázatoknak köszönhetően. Egy ötszáz millió forintos pályázatból újul meg többek között a Vadászház, a Petőfi-tér, a Ligeti-tó környezete és az Erzsébet-liget is. A belterületi vízrendezés szintén azok közé a projektek közé tartozik, melyek kivitelezése néhány héten belül befejeződik. A Csabai Wagner, a Széchenyi valamint a Vásárhelyi Pál utcák és ezek vízgyűjtőterületei érintettek a kivitelezésben. A forrás összege közel háromszáz millió forint.

Kiemelkedő jelentőséggel bír a Kertvárosban épülő, új, idősek napközi otthona. A harminc fő befogadására alkalmas, nappali ellátást biztosító intézmény építési munkálatainak befejezése 2020 nyarának elejére várható. A beruházás összege közel száz millió forint, amelyből 34 millió forintnyi forrást az önkormányzat biztosít. A fentieken túl teljes körű energetikai fejlesztést valósítanak meg a Zrínyi utcai óvodában. Korszerűsítik a fűtési rendszert, megújul a homlokzat és a lapostető szigetelése. Kicserélik a nyílászárókat valamint akadálymentesítik a teljes épületet. A munkálatok befejezése október közepére várható. A kapcsolódó költségek összértéke megközelítőleg száznegyven millió forint.

A város számára igen fontos a társadalmi felelősségvállalás témaköre. Így ennek megfelelően, a Mezőtúri Járási Foglalkoztatási Együttműködések projekten keresztül nyújt segítséget a lakosságnak. Ebben partnere a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. Elsősorban a munkaerőpiacon való elhelyezkedést, illetve a vállalkozóvá válást támogatják együttesen. A projekt a Mezútőri Járás településeit érinti, több, mint háromszáz millió forintnyi forrásból gazdálkodhatnak. A társadalmi felzárkóztatás érdekében szintén számos erőfeszítést tesznek. Az akcióterület az Újváros, a kívánt célt, amelyre közel száz millió forintot költhetnek, szakemberek bevonásával szeretnék elérni.

A lakóhely értéke, a gyökerek rendkívül meghatározó tényezők az ember életében. Mezőtúr Város Önkormányzata a helyi azonosságtudat erősítését is számos módon igyekszik elősegíteni. Ennek érdekében egy nyolcvanötmillió forintos pályázati összeg segítségével járulnak hozzá a közösségfejlesztési folyamatok javításához. A projektben több közeli település is részt vesz, mégpedig Öcsöd, Örményes, Kuncsorba, Mesterszállás és Mezőhék. A közös cél pedig a kistáji, kistérségi összetartozás érzésének erősítése. Hasonló jelentőséggel bír a humán szolgáltatások fejlesztésére irányuló projekt is, amely közel ötszáz millió forint vissza nem térítendő támogatásból gazdálkodhat.

Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék és Örményes közreműködésével széles körű kulturális, szemléletformáló és egészségügyi vonatkozású rendezvényekkel kívánják segíteni a településeken élő lakosság életét. Ezen túl pedig a humán intézmények lehetőségeinek bővítését, a túlterheltségből adódó problémák enyhítését célozzák. További, kétszáznegyven millió forintos támogatás segíti a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentését. Ebben szintén több településsel, konzorciumi partnerségben működik együtt Mezőtúr. Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Örményes és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. munkájával kiegészülve a közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi szintjének növelésén dolgoznak.

Feladat tehát akad bőven, ám számos további projekt várja a megvalósulást. Ezek közül figyelemreméltó a Mezőtúr turisztikai vonzerejének növelését célzó beruházás. Az elképzelések szerint a városházán egy interaktív várostörténeti kiállítást alakítanak ki, valamint a főbejárat mellett egy kávézó is helyet kap majd. A torony belső felújításával az a cél, hogy az folyamatosan látogatható legyen. A Hortobágy-Berettyó főcsatorna kikötőjét szintén bővítik, fejlesztik. A városban egy régi kovácsműhelyet is felújítanak majd, valamint egy elektromos városnéző kisbusszal teszik teljesebbé a Mezőtúron kirándulók élményeit. A megvalósításra elnyert pályázati összeg négyszáz millió forint.

A továbbiakban a Városi Oktatási Centrum konyhájának felújítása, a Mezőtúri Ipari Park fejlesztése, az Észak-déli és Kelet-nyugati kerékpárutak megépítése, továbbá a TOP CLLD projektek megvalósítását tűzték ki célul. Utóbbi a város színháztermének teljes körű felújítását, valamint egy modern mozi kialakítását teszi lehetővé. További, kapcsolódó részelemek még egyebek mellett az Ifjúsági Lakótelep gördeszka pályájának és játszóterének, valamint a Városi Sportcentrum teniszpályáinak felújítása is. Összességében elmondható, hogy 2010 óta az önkormányzathoz több mint 8 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett. Ezen kívül a versenyszféra sikeres pályázatainak köszönhetően közel ugyanennyi további pályázati támogatás érkezett a településre.