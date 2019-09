Szudi Ádám és Ecseki Nándor bizakodik az Eb-t illetően

Kedden elkezdődött a csapat Európa-bajnokság Nantes-ban, amelyen a férfigárda oszlopos tagja, a Jászkun Volán SC játékosa, Szudi Ádám és a zagyvarékasi kötődésű Ecseki Nándor is. A nyári nemzetközi versenyeken számos bravúros győzelmet arattak, így okkal lehetnek bizakodóak.

Az áprilisi budapesti világbajnokságot követően sem volt megállás Szudi Ádám számára, aki párosban Ecseki Nándorral és vegyes párosban Pergel Szandrával is a tizenhat közé jutott a vb-n. A szerb nemzetközi bajnokságon Ádám a tizenhat közé került többek között a harmadik kiemelt belga Florent Lambiet legyőzésével.

Ezt követően az Európa-bajnoki pótselejtezőn, Csehországban az izraelieket és az íreket is magabiztosan győzték le, és bár a csehek ellen Szudi újabb bravúrt mutatott be Polansky ellen, a csapat alulmaradt, ettől függetlenül csoportmásodikként kijutott az Eb-re. A huszonhárom éves volános versenyző számára ezt követően ázsiai túra következett, melynek során Hongkongban gigászi mérkőzésen múlta felül a korábbi Európa-bajnok, Bundesliga-aranyérmes osztrák Stefan Fegerlt, és Pergel Szandrával vegyes párosban is újabb pontokat zsebeltek be az olimpiai pontversenyben.

Június végén Minszkben az Európai-játékokon szerepelt Ecseki és Szudi. Utóbbi a 2014-es ifjúsági olimpiát követően második alkalommal indulhatott kiemelt jelentőségű multisporteseményen. Ezután ismét Ázsia felé vették az irányt, és a dél-koreai World Touron Pergel Szandrával vegyes párosban megverték a 2017-es világbajnok és idei vb-ezüstérmes Isikava Kaszumi, Josimura Maharu duót.

Az elmúlt hetekben pedig Bulgáriában és Csehországban versenyeztek szintén WT-viadalokon. Olmützben az Ecseki, Szudi kettős visszavágott a világbajnokságon elszenvedett vereségért a portugál Tiago Apolónia, João Monteiro párosnak, akik egyébiránt később vb-bronzérmet szereztek fővárosunkban. Majd a belgák sem okoztak gondot számukra, csupán a tajvaniak állították meg őket az elődöntőben. Bulgáriában a nyolc közé jutottak, ahol Szudi Ádám betegsége miatt voltak kénytelenek visszalépni.

A Szudi, Pergel duó az olimpiai kvalifikáció szempontjából mérvadó World Tour-ranglistán – nemzetenként egy párost figyelembe véve – hetedik helyen áll (csupán egy európai egység előzi meg) három versennyel a zárás előtt. Az első nyolc helyezett lehet ott az év végi kínai világdöntőn, ahonnan négyen olimpiai kvótát szereznek.

Szudi Ádám így értékelte a nyári történéseket: – Az ázsiai versenyek nagyon fontosak voltak számunkra a kvalifikáció szempontjából, és sikerült bizonyítanunk a legjobbak ellen is. Minszkben óriási élmény volt a szereplés, más sportágak hazai legjobbjaival versenyezhettünk egy eseményen. Augusztusban már az Európa-bajnokságra készültünk, a hónap elején az alapozás zajlott, majd a versenyeket követően egy hetet a mátraházi edzőtáborban töltöttünk, remek körülmények között. Reméljük, sikerül bravúrokat elérnünk az Eb-n.

Rövidesen a klubszezon is elkezdődik, Ecseki Nándor a nyáron csapatot váltott, és a német Bundesliga 2.-ben szereplő Bad Homburgtól a svéd bajnok Eslövhöz szerződött, ahol az edzései jelentős részét is végzi majd.

Szudi Ádám maradt az osztrák Walter Welsnél, amellyel tavaly egy szenzációs menetelést követően a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutott. Az idei szezonban is a legrangosabb európai kupasorozatban szerepelnek majd, mégpedig a B csoportban az UMMC Jekatyerinburg, a dán Roskilde és a cseh Ostrava társaságában.

Molnár István Patrik (Jászkun Volán SC) idén tavasszal az U21-es magyar bajnokságon mindhárom versenyszámot, az egyénit, a párost és a vegyes párost is megnyerte, utóbbit csapattársával, Nagypál Mártával. A tavalyi szezont a német Bundesliga harmadik vonalában szereplő Lampertheimnél töltötte, és az új idényt is a Frankfurthoz közeli csapatban kezdheti meg. Pisti az élsport mellett az Óbudai Egyetemen villamosmérnöknek tanul.